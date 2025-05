La Palma d’Oro Jafar Panahi «Grazie, Cannes. Perché la libertà sa essere più forte di ogni dittatura» 

Si cela dietro pesanti occhiali scuri e la misurata cadenza della sua lingua natale, il farsi, il vincitore della Palma d'Oro Jafar Panahi. Bersagliato da una gragnuola di domande interrotte dagli applausi della stampa, il cineasta iraniano di “A Simple Accident” chiarisce subito che per un regista ogni premio è importante e lo condivide con la sua troupe, sottolineando che «in questo caso lo è in modo speciale, perché ho potuto così rispondere alla fiducia che mi avevano dato, spesso per un set in condizioni difficili».

Racconta: «Quando ho vinto, ho avuto un lungo momento intimo, ho visto tutti i volti dei miei colleghi ed artisti che oggi sono in carcere. Quando è successo a me la gente si ribellava nelle strade e si batteva per la libertà. Oggi spero di vedere le cose cambiare per sempre. Tutti coloro che sono oggi in carcere devono sapere che la libertà alla fine vincerà comunque», dice Panahi, che anche sul palco del Grand Theatre Lumiere ha incitato gli iraniani in tutto il mondo a «mettere da parte i problemi, le differenze, perché la cosa più importante è la libertà del nostro Paese».

Anche se i media ufficiali di Teheran hanno dato scarsa eco alla Palma d'Oro di Panahi, il regista racconta di aver avuto in questi giorni moltissimi messaggi da parte di giovani cineasti del suo Paese. «Spero che questo premio sia un incoraggiamento per tutti quelli che fanno cinema in condizioni anche molto più difficili delle mie e portano la voce del cinema iraniano nel mondo. Io ho potuto fare il film che volevo e non ho permesso a nessuno di condizionare il nostro lavoro, anche a costo di rinunciare a qualcosa e di dividere con tutta la troupe il poco denaro che c'è, salvandone l'indipendenza. Il mio film», continua, «parla di come si possa spezzare la catena orribile della violenza che genera violenza. È qualcosa che accade ovunque ci sia una dittatura che opprime la libertà, ovunque l’odio genera l’odio».

RIPRODUZIONE RISERVATA