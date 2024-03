La palma di migliore torna a Illario 

Gianluigi Illario si è ripreso il trono di miglior giocatore nel campionato di Eccellenza dopo la decima giornata di ritorno. Domenica il centrocampista dell’Iglesias è stato protagonista della grande vittoria dei minerari sul campo dell’Ossese ed è stato premiato dal tecnico Mario Fadda con la diciottesima preferenza. I rossoblù ora possono davvero ambire a un posto nei playoff, distanti appena cinque lunghezze. Il lavoro del tecnico Giampaolo Murru sta dando i frutti sperati.

La vetta

Illario, figlio di Riccardo (ex giocatore del Palermo), ha staccato Michele Suella, attaccante della Villacidrese, che nell’ultimo turno non ha giocato in quanto la squadra del Medio Campidano, ultima della classe in compagnia del Sant’Elena, ha osservato il turno di riposo. In terza posizione c’è Andrea Porcheddu del Carbonia con sedici preferenze. L’ex dell’Arzachena è sempre tra i migliori della sua squadra che, però, non sta vivendo un bel momento: è terzultima in piena zona retrocessione. A quota 15 Mattia Gueli (Ossese) ha raggiunto Mauricio Bringas (Iglesias), Michele Fadda (Sant’Elena) e Luca Melis (Villasimius). Sono quattordici i voti guadagnati da Salvatore Bruno (Villacidrese), Mouhamadou Sakho (Barisardo), Luca Di Angelo (Bosa), Alberto Usai (Ferrini), Mattia Caddeo (Ghilarza) e Victor Pucinelli (Li Punti). Il capocannoniere del torneo, Alessio Mulas (San Teodoro), con venti marcature, è fermo a dieci voti.

Un gradino sotto

Nel girone A di Promozione rallenta Nicolò Agostinelli (Guspini). Il giocatore biancorosso è rimasto a 14 punti non essendo stato indicato nell’incontro di Sant’Antioco contro la Verde Isola. Si avvicinano Fabio Argiolas del Selargius, Daniele Pilosu del Guspini e Federico Corda del Pirri ora a quota 13. «Argiolas fa ancora la differenza», dice Bebo Antinori, tecnico dell’Atletico Cagliari: «Contro di noi domenica scorsa ha fatto un assist e una rete. È un giocatore di grande esperienza e professionalità. Come Lepore, che in questa classifica ha dodici punti. Bene il nostro Sergio Aresu, che ha gli stessi punti dell’ex Muravera». Stefano Siddi, direttore sportivo del Pirri, elogia Corda: «È il faro del nostro centrocampo, insostituibile. Col passaggio di Porceddu al Sarroch è lui ora il capitano. Corre per tre, ha piedi vellutati. È un ragazzo eccezionale e intelligente, ha conseguito il patentino da allenatore e guida un gruppo di ragazzi del nostro settore giovanile». Sono nove i voti del bomber Mauro Ragatzu (Monastir), che contro il Cus Cagliari ha siglato una tripletta balzando a quota ventiquattro reti in 23 partite.

Nel girone B l’attaccante Andrea Usai della Lanteri Sassari ha raggiunto Emanuele Fini (Stintino) a quota diciotto. Resta a sedici preferenze Stefano Mereu (Alghero). Quindici voti per Alessandro Manca (Abbasanta), Fabio Cocco (Nuorese), Davide Barattelli (Tuttavista) e Domenico Saba (Usinese), capocannoniere nel gruppo Nord con diciassette reti insieme a Ezequiel Franchi (Alghero).

