La pallavolo come promozione per la donazione di organi 

Una serata tra sport e generosità. La società sportiva di pallavolo Stella Azzurra e l’Associazione italiana per la donazione di organi (Aido) si sono uniti per sponsorizzare l’importanza di donare. E nella sala del Comune si è svolto un incontro con tanti giovani della società e un vasto pubblico.

«Lo sport non è solo gareggiare. È rispetto e aiuto degli altri. Per noi questa collaborazione è un onore», ha commentato il dirigente della Stella Azzurra, Massimo Collu. Applaudita la testimonianza di Walter Uccheddu, 54 anni, ciclista e detentore del record per trapiantati: «La notizia che potevo fare il trapianto di reni è stata la più importante della mia vita. Donare è una scelta da fare in vita, non lasciamola ai parenti. Una parte del donatore vive sempre nella persona trapiantata».

Per Giuseppe Collu, dirigente Aido, «dopo il trapianto si ritorna alla vita». «Sestu ha dati superiori alla media anche grazie alla manifestazione di volontà al rinnovo della carta d'identità, un progetto a cui abbiamo aderito nel 2016», ha fatto notare la sindaca Paola Secci. Tante emozioni per i ragazzi presenti: «Già prima di questo incontro credevo in questa causa, da oggi ancora di più, e sono fiero di portare lo stemma Aido sulla mia maglia», ha detto Giuseppe Cogodi, 20 anni. (g. l. p.)

