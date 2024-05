La pallacanestro rinasce grazie al team dell’Under 15  

Hanno il sapore di una vera e propria rinascita sportiva, dopo i fasti passati anche nella C nazionale, i grandi risultati della formazione Under 15 del Basket Ghilarza, allenata dal coach Alessandro Cossu.

Il tecnico ha pian piano saputo ricostruire dalle fondamenta un gruppo destinato oggi a dare grosse soddisfazioni e ricreare entusiasmo anche per il futuro, dove l’obiettivo rimane ripartire dalla Promozione. I biancorossi approdano infatti alle finali regionali, un prestigioso traguardo per il sodalizio del presidente Marco Oppo. I giovanissimi cestisti hanno saputo creare un clima di entusiasmo che si credeva sopito. Ed allora, in vista della prima semifinale contro il favorito Porto Torres in programma nella palestra “Celestino Conti” venerdì 17 alle 19, si preannuncia il pubblico delle occasioni importanti.

«La società - afferma il presidente Oppo - invita ed aspetta numerosi sostenitori per un caloroso supporto ai ragazzi. Giocando con squadre importanti come Sef Torres, Santa Croce Olbia e Porto Torres non sarà facile ma ovviamente daremo il massimo».

I ragazzi che compongono la rosa sono delle annate 2009-2010 sono: Leonardo Caddeo, Alessandro Cordella, Gabriele Meloni, Giordano Fadda, Noah Rasenti, Elias Trogu, Lorenzo Concas, Mariano Luciani, Mattia Congia, Lorenzo Porcu, Federico Fadda e Diego Del Monaco.

