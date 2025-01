La palestra “Roberto Frongia” è diventata una realtà 

Con la benedizione di Don Mirai e il taglio del nastro, ha preso ufficialmente vita la palestra comunale “Roberto Carlo Frongia”. Un grande applauso ha salutato la scopertura della targa intitolata all’assessore regionale ai Lavori pubblici che nel 2020, poco prima della propria scomparsa, ebbe il merito di finanziare il completamento di un’opera ferma dal 2008. «Oggi - ha detto la sindaca Debora Porrà - si avvera il nostro sogno di bambini: ora disponiamo di una palestra moderna ed a norma in cui poter praticare gli sport di squadra e che domani (oggi Ndr) ospiterà anche il primo evento con protagonista il nostro pugile Nicola Mancosu>>. Tante le testimonianze ed i ricordi sull’assessore, tra cui quelle della sindaca e di Patrizia Mattioni, esponente dei Riformatori sardi (di cui Roberto Frongia era presidente). Visibilmente emozionata Sabrina Frongia, sorella di Roberto: «Sono orgogliosa di quanto sia riuscito a fare per il territorio. Ieri era il suo compleanno, se ci sta guardando da lassù sono certa che sarebbe lui a ringraziare tutti». Tra i tanti interventi non è mancato un excursus sulla travagliata genesi della struttura il cui primo progetto risale addirittura al ’98. Osannato dal pubblico Nicola Mancosu (combatterà con il colombiano Sergio Villa per il titolo continentale Ibo dei Pesi Gallo) ha auspicato che l’incontro sia «una bella festa di sport per tutti».

