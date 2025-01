La palestra riapre dopo anni 

Poche settimane ancora e finalmente gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di via Verdi a Sestu potranno finalmente usare la loro palestra dopo anni d’attesa. È stato aggiudicato il progetto esecutivo per gli ultimi dettagli: 30mila euro per la scala di sicurezza e la pavimentazione del marciapiede vicino. «I lavori nella palestra di via Verdi sono completati. Manca solo la parte amministrativa legata alle certificazioni. Attendiamo la trasmissione degli ultimi documenti», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni; «con questa nuova delibera invece completiamo qualche aspetto di dettaglio all’esterno che comunque non inficia la consegna dell’opera alla scuola. Entro qualche settimana avremo concluso».

Il nuovo impianto

Ora con l’apertura la palestra potrà essere usata dagli studenti ma anche da associazioni sportive. Sono in tante a Sestu infatti a non avere una sede in cui riunirsi. La mancanza di una palestra era un problema anche per le attività della scuola. I lavori erano cominciati quasi vent’anni fa, ma non avevano continuato sempre, anche a causa di ragioni economiche. I fondi, per la maggior parte forniti dall’amministrazione comunale, dovevano coprire anche altri interventi di vario genere in città.Un tema su cui si è tornati molte volte anche con interventi dell’opposizione in Consiglio Comunale. «Siamo contenti che finalmente i lavori di completamento della palestra di via Verdi siano finiti. Ne abbiamo continuamente chiesto conto in Consiglio», spiega la consigliera Anna Crisponi di Articolo Uno. «Ho presentato due interrogazioni in pochi anni per cui non possiamo che dirci soddisfatti di aver svolto efficacemente il lavoro di sollecitazione e controllo proprio dell'opposizione», continua Valentina Meloni di Progetto per Sestu.

La svolta

Nel 2023 i lavori avevano avuto un’accelerata importante quando venne ultimato il rinforzo strutturale, dove c’era solo la struttura grezza. Poi è stata effettuata l’impermeabilizzazione, la coibentazione e l’installazione degli impianti tecnologici. Ora promette di essere uno spazio grande, accogliente e sicuro.

«Era un'opera incompiuta da tantissimo tempo e gli alunni erano costretti a fare lezioni in una sede non adatta», ricorda la sindaca Paola Secci; «ora avranno uno spazio apposito tutto per loro ma aperto anche alle società sportive».

