La palestra riapre alle società 

La palestra di via Parigi riapre finalmente le porte alle società sportive. Per ora solo alla pallavolo, oltre agli studenti della scuola accanto che già la utilizzano. Nei giorni scorsi il settore Sport del Municipio di Selargius ha pubblicato l’avviso pubblico per l’uso in concessione della palestra comunale rivolto alle società sportive, fissando al 17 novembre la scadenza. “Allo stato attuale risulta tracciato il solo campo da pallavolo e basket”, viene spiegato nell’avviso. “Tuttavia, per il momento è presente l’attrezzatura utilizzabile soltanto per la pallavolo, non essendo stati installati canestri e non prevedendosi, per tutta la stagione sportiva, l’acquisto degli stessi”. Motivo per cui "la disponibilità e l’uso della palestra di via Parigi sono limitati alla pallavolo, e alle attività ludiche, ricreative e sportive che si svolgono a corpo libero senza l’impiego di attrezzature pesanti”.

RIPRODUZIONE RISERVATA