La palestra è inagibile dallo scorso gennaio: la rabbia degli studenti 

Quasi un anno senza palestra scolastica e di educazione fisica svolta a fatica. Al liceo scientifico Michelangelo, nella sede centrale di via dei Donoratico, gli studenti non entrano in palestra dall'inizio del 2025. Il 4 gennaio una circolare del dirigente Raffaele Rossi informava dell’inagibilità della struttura, a causa di infiltrazioni d'acqua. Una chiusura «fino a nuova comunicazione» che però non c’è stata perché la Città metropolitana non è ancora intervenuta per la manutenzione.

Nell’edificio, parte della pavimentazione è dissestata. «Il Comune ha concesso già da anni l’uso di campi nei dintorni, ma non possono supplire una palestra coperta. D’inverno è una grossa limitazione e alcune discipline richiedono attrezzature e spazi dedicati», spiega Claudio Mameli, rappresentante degli studenti della 4A. Proprio la sua classe chiede che inizino i lavori al più presto. «È una scuola dalle grandi potenzialità e che forma i ragazzi al meglio, ma che si scontra con i ritardi di burocrazia e politica», conclude Mameli.

Tra qualche mese la vicenda potrebbe risolversi. «Nell’ultimo Consiglio metropolitano è stato deliberato l’avanzo libero d’amministrazione, una parte del quale destinata alle manutenzioni. Sarà subito interessata l’impresa per ripristinare il tappeto della palestra ed eseguire i lavori», spiega Gianluca Dessì, consigliere metropolitano e sindaco di Villasimius. Aggiunge: «Che ci sia stato un disguido è fuor di dubbio, ma in questi ultimi mesi è nata una nuova Città metropolitana, passata da 17 a 70 comuni. C’è stata una fase di assestamento». Per riqualificare la struttura serviranno circa sessantamila euro.

