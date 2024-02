La palestra dove nascono i campioni 

Non si nota quasi, ma in tanti la conoscono, la palestra dell’associazione ASD Taekwondo di Sestu, dove si praticano appunto Kick Boxing e Taekwondo. Varcata la porta di una villetta e fatta una rampa di scale, ecco una sala che di sera si riempie di giovanissimi e non solo. Dove più che darsele di santa ragione, si picchia duro sui tasti della disciplina e del divertimento: 45 iscritti agonisti e 10 non agonisti, tre medaglie all’ultimo torneo europeo WBFC a Milano, vinte da Manuel Cabras, 15 anni, e Riccardo Porcu e Niccolò Zonca, 7.

Lo spirito

«Diamo importanza all’agonismo sano», spiega il titolare Luciano Cau, responsabile tecnico e sesto dan di kick boxing. «Abbiamo aperto per scommettere su uno sport ancora poco noto, in vent’anni di attività siamo arrivati alla seconda generazione di allievi, abbiamo avuto anche ragazzi con difficoltà economiche, noi se serve diamo una mano con la retta, così nessuno ci abbandona».

I giovanissimi vincitori Riccardo e Niccolò – 14 anni in due - parlano con una decisione da adulti e l’ottimismo della loro età: «A Milano gli avversari erano tosti, ma abbiamo vinto noi. E poi siamo diventati amici». Niccolò spiega; «ho iniziato questo sport perché volevo difendermi da certi ragazzi a scuola», mentre Riccardo aggiunge; «col maestro abbiamo imparato tante cose, ora vogliamo continuare». Entusiasta Manuel Cabras; «da grande? Farò il maestro. La gara è stata bellissima, ero tranquillo. A casa mi alleno ogni giorno. Questo sport mi piace per il contatto diretto con l’avversario».

Medicina per l’ansia

Ma ognuno ha il suo motivo speciale per essere qui. «Io soffro di ansia», racconta Sara Cinus, 17 anni, «ho avuto problemi in passato ma questo sport mi aiuta a rilassarmi, a calmarmi». Dall’alto dei suoi 49 anni l’atleta più anziano, Carlo Nossardi, spiega, «mi sono iscritto con mio figlio per passare più tempo insieme. Ma questi sport li pratico da tempo. Mi hanno aiutato ad abbandonare certe cattive compagnie». Calmo e concreto Riccardo Argiolas, 15 anni: «Ho imparato a dosarmi con la forza, che in certi ambienti bisogna ridere e in altri essere seri, che perdere non è un insuccesso ma una tappa per il successo. Qui ho portato anche un amico che aveva una brutta situazione, ed è diventato fortissimo. Alla gara sono arrivato secondo, e sono contento».

Salvati dalla strada

Parla anche l’istruttore, Nicola Ugas; «con i ragazzi sono come un fratello maggiore. Li rispetto, e li tratto come ragazzi, non come adulti. Ne abbiamo salvati tanti da situazioni difficili. C’è chi col tempo si apre, riesce a ritrovare fiducia, in sé stessi e negli altri». La ASD ha organizzato anche corsi di difesa personale per i dipendenti comunali. Con un sogno: «Vorremmo una sede più grande, questa la condividiamo col Team Arcieri di Sestu e ha anche barriere architettoniche», spiega Cau. L’assessore Mario Alberto Serrau, responsabile di sport e servizi sociali, promette: »Nonostante ci sia un regolamento per assegnare gli spazi che sono in numero limitato, si farà di tutto per produrne di nuovi abbastanza grandi e accessibili».

RIPRODUZIONE RISERVATA