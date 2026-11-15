La palestra di Su Planu sarà intitolata a Tore Serra. La proposta è arrivata in Consiglio a Selargius, a pochi giorni dalla morte del presidente della pallacanestro regionale – vicepreside della scuola del quartiere e fondatore del Basket Su Planu - e ha messo tutti d’accordo: maggioranza e minoranza. Stavolta non c’è stata discussione, solo il silenzio, poi la commozione.

Prima, al trigesimo, ci sarà una targa. Poi l’intitolazione col suo nome, per sempre. «Questa è la palestra di Tore». L’ha detto il sindaco Gigi Concu nell’impianto del quartiere, la notte dopo il funerale, parlando con i familiari e con i ragazzi che Serra ha cresciuto. «Tore era il motore di tutta l’attività sportiva, non solo una guida per la società e il vicepreside della scuola», ha detto Concu. «Avevamo un rapporto di grande stima e reciproca collaborazione. Era una persona schiva, ma un uomo dal cuore immenso». E sulla targa: «Decidiamo tutti assieme cosa scrivere, un qualcosa che ricordi Tore come fondatore e custode di molti giovani».

A chiedere l’intitolazione è stato Omar Zaher, consigliere di minoranza e amico di Serra. «Non è stato soltanto un campione di basket, un vicepreside. È stato un riferimento per tutta la comunità, a Su Planu, a Selargius per tutta la Sardegna. Era una persona che metteva pace». E sul basket come opera sociale: «Mia figlia l’ha cresciuta lui sportivamente, come centinaia di altri ragazzi. Era una questione sociale, ci teneva tantissimo». Anche la vicesindaca Gabriella Mameli ha ricordato Serra. «Ero tifosissima dell’Esperia quando lui giocava. Era fortissimo», ha ricordato. «Per chi ha giocato a basket in quegli anni, Tore era un esempio, era un gigante». Poi lo ha ritrovato come vicepreside e come presidente della Federazione. «Era una longa manus dell’amministrazione a Su Planu».

E venerdì la palestra è tornata a vivere senza di lui. «I palloni oggi torneranno a rimbalzare, anche per te», ha scritto il Basket Su Planu. «La tua casa sarà ancora piena di voci di bambini festanti. La vita riprende forma, le porte della palestra si riaprono, ma qui di te, tutto resta. Eternamente». Presto quella casa avrà il suo nome.