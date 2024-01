La palestra di judo compie 40 anni 

Un traguardo storico per la palestra di Judo Jigoro Kano di Isili che taglia il traguardo dei 40 anni di attività. Merito soprattutto del maestro Giorgio Garau, un atleta che tanti anni fa credette in questa nuova realtà come scuola di vita per tanti ragazzi. Accanto a lui gli allievi che lo hanno aiutato nel corso del tempo a realizzare questo sogno. In questo lungo percorso la palestra ha contribuito al successo di numerosi atleti con numeri di tutto rispetto: il club può vantare oltre 13 medaglie conquistate in competizioni nazionali e 45 in competizioni internazionali. Da sottolineare un primo posto nella Coppa Europea e un quinto posto ai campionati Europei universitari. Successi ottenuti grazie alla dedizione, alla disciplina e all’impegno che gli istruttori e gli stessi atleti hanno messo in questi quattro decenni di attività. Per sua natura lo judo è uno sport che richiede un certo rigore ma i sacrifici hanno portato questa palestra di provincia a distinguersi senza temere di confrontarsi con realtà più grandi. Il passare del tempo, la presenza di altre attività sportive nella comunità isilese e in paesi vicini non ha scalfito però la passione dei tanti atleti, grandi e piccoli che si sono avvicinati allo judo: oltre 20 judoka sono riusciti a raggiungere l’importante traguardo dell’ambita cintura nera.

