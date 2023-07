La palestra della scuola a disposizione delle società  

Sono stati finanziati i lavori di manutenzione ed efficientamento energetico della palestra della scuola primaria “Giuseppe Garibaldi” di Uta. Presentata anche la manifestazione d’interesse per l’affidamento dei lavori, la cui scadenza è prevista entro le 13, del prossimo 27 luglio. Per gli importanti interventi sono stati stanziati trecentomila euro di fondi Por, necessari alla ristrutturazione degli spogliatoi e dei servizi igienici, saranno inoltre sostituiti gli infissi degli ingressi e sarà installata una nuova illuminazione completamente a led. Nella somma è compresa l’esecuzione di un'altra serie di opere, che andranno ad aumentare la fruibilità per gli studenti e il personale scolastico, ma anche per le società sportive esterne. La struttura, infatti, in passato ha ospitato le partite di pallavolo della storica squadra Arcosiana Uta.

«La crescita demografica di Uta deve essere accompagnata dalla crescita dei servizi a disposizione della comunità – commenta soddisfatto il sindaco del paese, Giacomo Porcu - Oltre a crearne di nuovi, è fondamentale provvedere alla manutenzione e la riqualificazione degli impianti già esistenti. Il nostro paese possiede una grande quantità di associazioni sportive e culturali molto attive, con questi nuovi interventi, le società potranno implementare la loro offerta al servizio dei cittadini». Chiude l'assessore allo sport Andrea Onali: «Prosegue l'impegno nel migliorare le strutture scolastiche e sportive a beneficio di tutta la comunità, ma soprattutto nell’interesse dei nostri bambini». (a. cu.)

