La palestra apre dopo 20 anni 

Squillava vent’anni fa o poco più per la prima volta, la campanella nella scuola dell’infanzia e primaria di via Verdi, allora estrema periferia di Sestu. Tra mancanza di soldi e cambiamenti sulle leggi di sicurezza però, i lavori per fare la palestra sono partiti solo nel 2021. E finalmente, il prossimo anno scolastico, dovrebbe aprire le porte ai bambini.

L’annuncio

Dopo pause forzate e vari inconvenienti, quasi una piccola “fabbrica di sant’Anna”, per citare un detto cagliaritano sui lavori infiniti. «Finalmente siamo in dirittura d’arrivo: i lavori sono sostanzialmente conclusi», annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. E la sindaca Paola Secci: «Nel nuovo anno scolastico gli alunni avranno uno spazio sportivo dove svolgere l’attività motoria, e che sarà anche a disposizione delle associazioni sportive».

La situazione aveva lasciato più di un cittadino perplesso, infatti da fuori la palestra sembrava pronta, ma non veniva aperta. Una prima sosta era già avvenuta nel 2021, per indagini geologiche e strutturali. Nel 2022 i lavori ripartivano ma quand’erano a buon punto, ecco un nuovo inconveniente. Bisogna controllare il rinforzo dei solai di copertura. E non c’erano in Sardegna laboratori adatti per testare la sicurezza dei materiali. Prima tappa dunque a Parma in un centro specializzato, e poi a Milano, al Politecnico. Il risultato fa rizzare i capelli: i materiali non sono buoni, i giochi in palestra avrebbero potuto trasformarsi in una tragedia. L’impresa trova quelli giusti, e il cantiere riparte nel 2023. Dopo sette mesi di stop.

La svolta

Così, il ritardo ha portato a ritardo, e solo recentemente, dopo l’arrivo degli ultimi pezzi, tutto si è sbloccato. «L’ottima gestione dell’appalto ha fatto evitare contenziosi con l’impresa e fornitori», continua Meloni. Intanto in tutti questi anni i professori hanno dovuto ingegnarsi, usando un locale che serviva da mensa per fare un po’ di ginnastica, facendo il possibile anche in spazi ridotti. Ora per i bambini della classe del 2025 la musica cambia. Un tema seguito anche in Comune, soprattutto da Valentina Meloni di Progetto per Sestu, all’opposizione, che vi ha dedicato vari interventi: «Spero finalmente che sia vero, abbiamo sentito tanti annunci per vedere poi l’apertura rimandata. Aspetterò di vedere i bambini in palestra, così sarà garantito un loro sacrosanto diritto, l’attività motoria in un luogo idoneo».

