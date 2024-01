La palestra all’aperto è nel degrado  

Inaugurata lo scorso settembre con l’augurio del sindaco che venisse rispettata da tutti, dopo soli tre mesi la palestra all’aperto di via Dessì, località Sa Pira Mebi, a Gonnosfanadiga, necessita già di interventi di manutenzione straordinari. Le attrezzature appena montate e disposte in dodici postazioni sono già state aggredite dalla corrosione e (soprattutto nelle giunture, nei bulloni di fissaggio e nei pistoni) dalla ruggine, e sono semi-nascoste dalla vegetazione selvaggia che, per assenza di manutenzione e pulizia, minaccia di riappropriarsi dell’area.

Ma a lasciare soprattutto l’amaro in bocca sono gli atti vandalici: un materassino, dove i cittadini avrebbero potuto allenare muscoli delle gambe e glutei, è stato danneggiato dalle fiamme.

All’amministrazione comunale toccherà mettere mano alle proprie casse per sistemare l’area, con un aggravio delle spese.

RIPRODUZIONE RISERVATA