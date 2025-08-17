La Palestina sale in vetta 

Si moltiplicano le iniziative contro il genocidio a Gaza, con la bandiera Palestinese issata nelle scorse ore anche a Punta Lamarmora.

A raccontare dell’idea promossa da un gruppo di turisti la cui identità resta ancora sconosciuta, la pagina Facebook della Odv "Gaza Freestyle”.

Diversi e contrastanti i commenti sulla rete, come prevedibile, per la bandiera ai piedi della grande croce sul tetto dell’isola. Grande la curiosità di tanti visitatori che l’hanno immortalata, generando così un ampio dibattito: «Si tratta di un nobile gesto - hanno commentato alcuni sostenitori - che non può che sensibilizzare l’opinione pubblica su ciò che sta accadendo in Medio Oriente, con un intero popolo martoriato che chiede solo pace».

Sul fronte opposto, le critiche di chi ritiene sia stato profanato un luogo simbolo come Punta Lamarmora. «La bandiera di uno stato islamico ai piedi di una croce che è simbolo di cristianità è una vera mancanza di rispetto», hanno tuonato altri appassionati della montagna più alta dell’Isola. (g.i.o.)

