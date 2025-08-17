VaiOnline
Arzana.
18 agosto 2025 alle 00:16

La Palestina sale in vetta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si moltiplicano le iniziative contro il genocidio a Gaza, con la bandiera Palestinese issata nelle scorse ore anche a Punta Lamarmora.

A raccontare dell’idea promossa da un gruppo di turisti la cui identità resta ancora sconosciuta, la pagina Facebook della Odv "Gaza Freestyle”.

Diversi e contrastanti i commenti sulla rete, come prevedibile, per la bandiera ai piedi della grande croce sul tetto dell’isola. Grande la curiosità di tanti visitatori che l’hanno immortalata, generando così un ampio dibattito: «Si tratta di un nobile gesto - hanno commentato alcuni sostenitori - che non può che sensibilizzare l’opinione pubblica su ciò che sta accadendo in Medio Oriente, con un intero popolo martoriato che chiede solo pace».

Sul fronte opposto, le critiche di chi ritiene sia stato profanato un luogo simbolo come Punta Lamarmora. «La bandiera di uno stato islamico ai piedi di una croce che è simbolo di cristianità è una vera mancanza di rispetto», hanno tuonato altri appassionati della montagna più alta dell’Isola. (g.i.o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Bloccato col taser, muore di infarto

Un 57enne fuori controllo in una via di Olbia, aggrediti anche i carabinieri 
Andrea Busia
I conflitti

Israele in piazza contro la guerra  «Riportate gli ostaggi a casa»

Scontri e decine di arresti durante lo sciopero generale  
1936-2025

Quando lanciò i Tazenda «Noi per sempre grati»

Gino Marielli ricorda Gran Premio (1990) e due edizioni di Sanremo: sapeva ascoltare 
Giampiero Marras
Il caso

Stipendi da equiparare, la legge non decolla: «Proposta insostenibile»

Comparto unico, il nodo in Consiglio Incertezza sulla copertura economica  
Roberto Murgia