Il dibattito
24 settembre 2025 alle 00:43

La Palestina infiamma la Camera 

Il centrosinistra: Netanyahu uccide, il lodo Meloni è un espediente misero 

Un riconoscimento della Palestina condizionato alla liberazione degli ostaggi israeliani e all’esclusione di Hamas da Gaza: la proposta di Giorgia Meloni irrompe in un dibattito tormentato e alza ulteriormente la tensione. La premier preannuncia i contenuti della risoluzione che il centrodestra porterà in Aula giovedì 2 ottobre in occasione delle comunicazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. E spiazza le opposizioni, che non si fidano e sono pronte a sfidare la maggioranza in Parlamento.

Le mozioni

La segretaria dem Elly Schlein parla di «presa in giro» e continua a chiedere il riconoscimento immediato, senza se e senza ma. Pd e Avs stanno lavorando insieme al M5S a un testo unitario: riconoscimento della Palestina, rilascio degli ostaggi, condanna del piano di Netanyahu, stop agli accordi con Israele e sanzioni. Iv, Az e +Eu dovrebbero presentarsi con propri documenti. Il primo a sfidare la premier è Angelo Bonelli di Avs: «Netanyahu sta uccidendo anche gli ostaggi, quindi di cosa parliamo?». E Giuseppe Conte schiera il M5S: «L’ultima trovata di Meloni è un misero espediente che conferma l’ignavia del nostro governo». Critico anche Carlo Calenda: quella di Meloni è «una scusa per non fare ciò che è giusto».

Scintille su Kirk

Intanto, la scia delle polemiche sull’omicidio di Charlie Kirk e sui cortei per Gaza irrompe alla Camera. Ad accendere la miccia è il capogruppo di FdI Galeazzo di Bignami che, chiedendo un’informativa del ministro Matteo Piantedosi sugli scontri a Milano, punta il dito: «C’è chi, strumentalizzando una tragedia, ha cercato di portare un attacco alle istituzioni». Il movimento sceso in piazza per la Palestina «ha riscattato il nome dell’Italia», gli risponde Riccardo Ricciardi del M5S, ribadendo l’accusa: quello di Gaza è «un genocidio di cui voi siete complici!».

RIPRODUZIONE RISERVATA

