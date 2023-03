«La palazzina popolare va in malora» 

«Sono intervenuti più volte i vigili del fuoco– dichiara Giovanni Carboni (comandante del corpo di polizia locale) – e Area ha sempre fatto interventi per mettere in sicurezza lo stabile».

«Siamo qui dal 1982 – dichiara Bonaria Cadoni – era stata prevista la demolizione di questa ala dell’edificio e la costruzione di nuovi alloggi di fronte alle case del lato A, le uniche per ora ad aver subito degli interventi migliorativi. L’umidità – continua l’inquilina - mi sta massacrando: ho dolori ovunque a causa dell’artrosi. Paghiamo l’affitto regolarmente e vorremmo vivere in una casa sana, invece piove dentro a causa delle infiltrazioni. Visto che nessuno risolve il problema, ho anche fatto domanda per andare a vivere in una casa più piccola, ma sana».

Cornicioni pericolanti, scale d’accesso sconnesse, muffe perenni da infiltrazioni d'acqua nelle case popolari di via Carife. «Lo stabile va in malora», denunciano le famiglie che ci abitano dal 1982: «pur pagando regolare affitto e nonostante le continue segnalazioni alla polizia locale, ai vigili del fuoco, all’agenzia Area e al Comune, non abbiamo ancora ottenuto interventi risolutivi. Aspettano che ci scappi il morto?». I residenti lamentano anni di disinteresse e soluzioni tampone che non hanno arginato lo stato di degrado nel quale versano le loro case.

Cornicioni pericolanti, scale d’accesso sconnesse, muffe perenni da infiltrazioni d'acqua nelle case popolari di via Carife. «Lo stabile va in malora», denunciano le famiglie che ci abitano dal 1982: «pur pagando regolare affitto e nonostante le continue segnalazioni alla polizia locale, ai vigili del fuoco, all’agenzia Area e al Comune, non abbiamo ancora ottenuto interventi risolutivi. Aspettano che ci scappi il morto?». I residenti lamentano anni di disinteresse e soluzioni tampone che non hanno arginato lo stato di degrado nel quale versano le loro case.

La protesta

«Siamo qui dal 1982 – dichiara Bonaria Cadoni – era stata prevista la demolizione di questa ala dell’edificio e la costruzione di nuovi alloggi di fronte alle case del lato A, le uniche per ora ad aver subito degli interventi migliorativi. L’umidità – continua l’inquilina - mi sta massacrando: ho dolori ovunque a causa dell’artrosi. Paghiamo l’affitto regolarmente e vorremmo vivere in una casa sana, invece piove dentro a causa delle infiltrazioni. Visto che nessuno risolve il problema, ho anche fatto domanda per andare a vivere in una casa più piccola, ma sana».

«Sono intervenuti più volte i vigili del fuoco– dichiara Giovanni Carboni (comandante del corpo di polizia locale) – e Area ha sempre fatto interventi per mettere in sicurezza lo stabile».

La situazione

Eppure le immagini davanti agli occhi di qualunque cittadino si trovi a passare in via Carife parlano da sole. Inoltre si tratta di alloggi che non possono essere privatizzati e concessi a riscatto agli assegnatari, per un problema burocratico e catastale tra amministrazione comunale e Area, mai risolto.

Alcuni condomini raccontano che prima della pandemia, alcuni operai, dopo la segnalazione ai vigili urbani e ai vigili del fuoco e alcuni sopralluoghi, fecero la prova di carico nel lato nord dell’edificio, perché una scala si era staccata dal resto dello stabile. Il ponte piazza, stile anni 80, che collega i due lati dello stabile, non è emerso che fosse pericolante. «Questo degrado – proseguono i residenti – è una mancanza di rispetto totale verso le persone meno abbienti che non meritano di vivere in condizioni miserabili o in tuguri. Se Area non ha la capacità di seguire la manutenzione di queste case, le venda ai proprietari invece di trascinare il carrozzone. L’Unione europea punta sugli edifici “sostenibili”? Qui, signori, siamo al di sotto della salubrità dei luoghi in cui un essere umano dovrebbe vivere: ogni anno dobbiamo sanificare le stanze con la varechina e tinteggiare soffitti e pareti». «E noi siamo fortunati – conclude con amarezza un inquilino che preferisce restare anonimo - perché abbiamo due accessi: la scala dell’ultima casa è sconnessa e staccata dalla porta d’ingresso, unico punto di passaggio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata