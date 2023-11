La palazzina popolare è lesionata e inagibile: ordinato lo sgombero 

«Sicurezza a rischio in una casa popolare»: il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, ha firmato un’ordinanza di sgombero di un immobile in via Sant’Antioco, valida fino a che non saranno rimossi i pericoli per l’incolumità delle persone che lo occupano. La decisione di liberare la palazzina è arrivata dopo un sopralluogo dei tecnici di Area che hanno rilevato cedimenti e lesioni delle strutture murarie.

«Ho ricevuto una nota scritta e una foto – ricorda il primo cittadino – dagli inquilini: mi segnalavano lesioni alle pareti. Erano molto preoccupati, avevano paura di un crollo. Ho avvisato polizia municipale, ufficio tecnico e servizi sociali. Grazie alla collaborazione di Area, la messa in sicurezza è stata tempestiva. Dispiace per chi è stato costretto a lasciare la casa. Abbiamo trovato un alloggio provvisorio. Saremo vicini per qualsiasi bisogno».

L’ordinanza sottolinea che “dalla relazione dei tecnici sussistono condizioni pregiudizievoli per l’incolumità degli occupanti l’edificio e Area, in qualità di proprietaria, ha l’obbligo di monitorare lo stato di pericolo e contestualmente individuare le soluzioni tecniche necessarie a mettere in sicurezza il fabbricato pericolante”. Nel caso specifico Area “ha dato la disponibilità immediata per lavori urgenti di consolidamento statico”, e il Comune ha ordinato “l’inagibilità, il divieto di accesso e di permanenza nel fabbricato, lo sgombero immediato delle persone occupanti a qualsiasi titolo fino al termine dei lavori di ripristino e messa in sicurezza”. (s. r.)

