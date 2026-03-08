La padrona sono io, un convegno sul valore della donna 

Quando le donne riconoscono il proprio valore: “Sa mere so deo” (la padrona sono io). È questo il titolo del convegno sul ruolo della donna nella società nuragica e odierna che si è tenuto ieri all'auditorium Lilliu (Museo del Costume) in occasione della giornata internazionale della donna e inserito nel programma delle celebrazioni del decennale del gruppo folk Saludos. Sala piena, e tanti i gruppi folk ospiti (che hanno ballato anche nel cortile interno della struttura-tempio della cultura dell'Isre), diversi gli intervalli del coro femminile Eufonia di Gavoi, diretto da Mauro Lisei.

A parlare di storia, tra evoluzione e involuzione e prospettive future, con un'analisi anche in merito alla violenza sulle donne, sono state la psicologa e psicoterapeuta di Onda Rosa, Luisanna Porcu, e la docente di Preistoria e Protostoria dell'università di Sassari, Anna Depalmas. A dare un contributo da remoto Bachisio Bandinu. Ha moderato Stefano Serra. Hanno partecipato le musiciste Chiara Basolu al pianoforte elettrico e Valentina Chirra all'organetto diatonico, e Emanuele Serra come voce narrante. L'evento è patrocinato dall'Isre (ad aprire i lavori il presidente Stefano Lavra) in collaborazione con il Comune, Regione e Fondazione di Sardegna. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA