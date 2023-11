La pacifica “invasione” kirghisa 

C’è un pezzo di Kirghizistan che cresce in Sardegna e mette radici nel capoluogo. Il ritmo è sorprendente: si è passati da zero a quasi settecento in quindici anni, tanto che oggi si parla di seconde generazioni. Figli dei primi pionieri partiti dallo stato dell’Asia centrale e che in città hanno trovato casa, lavoro, e tanti anche l’amore. Un prolungamento naturale della Via della seta che dalle montagne Tien Shan ha camminato sino a raggiungere Cagliari: è qui che la comunità kirghisa sembra essersi concentrata dal 2008.

I sapori nel piatto

In via Napoli, quartiere Marina, Munara Sydykova è indaffaratissima. È stata una delle pioniere in terra sarda: «Sono arrivata qui nel 2006, avevo 29 anni. All’epoca non avevamo un perché, è stata un’avventura», dice oggi che ha festeggiato i 46, cinque dei quali trascorsi a cucinare le specialità della sua terra nel ristorante kirghiso inaugurato in città e unico in Italia. Niente marito («Sono sposata con la partita Iva»), ma un doveroso ringraziamento a Cagliari: «Una città che mi ha accolto benissimo e che continua a darmi tanto». Non è di tante parole, ma una cosa tiene a dirla mentre i clienti la reclamano: «Dalle mie parti si dice che dove bevi non devi sputare». Così si capisce che alla fine tutto il mondo è paese; anche se si sono attraversati diversi stati per raggiungere la meta.

Nostalgia della patria

In via Sonnino c’è Taalaikul Rsalieva, 43 anni, da due anni titolare di un’agenzia di disbrigo pratiche per stranieri. «Ho iniziato con un anno da badante, come la maggior parte delle donne kirghise presenti in città. Un breve periodo di adattamento, prima di iscrivermi alla scuola professionale», racconta. «Dopo aver preso il diploma ho lavorato come impiegata nel settore amministrativo e poi mi sono messa in proprio». In realtà, nell’Isola, ha trovato anche l’amore: nel 2009 si è sposata - con un sardo - ed è diventata mamma di un ragazzino che oggi ha quattordici anni. Sardo a tutti gli effetti, con metà famiglia nell’altra parte del mondo. «Cosa mi manca? Mi mancano i miei genitori e i parenti rimasti in Kirghizistan. L’infanzia e il pezzo di vita trascorso lì, perché la patria resta comunque la patria».

Ristorazione e assistenza

Di storie ce ne sono tante altre, raccontano di uomini e donne che lavorano prevalentemente nella ristorazione i primi, e la componente femminile che trova impiego come badante. Il “riscatto” è nelle mani delle seconde generazioni: giovani che studiano per costruirsi un futuro nella città che ha accolto a suo tempo i loro genitori.

Il gemellaggio

Che sia una realtà solida lo dicono i numeri dell’Atlante demografico, che mette nero su bianco la conquista del capoluogo sardo dopo l’indipendenza dall’ex Unione sovietica nel 1991. Erano sei i kirghisi nel 2008, 670 secondo gli ultimi dati. Anche se in realtà pare via sia una fetta sommersa di irregolari, che hanno iniziato a bussare alle porte della Sardegna spinti da chi mise in giro la voce che la domanda per la protezione internazionale si potesse fare solo qui. «Una realtà solida e integrata, fatta di grandissimi lavoratori», commenta il presidente del Consiglio Edoardo Tocco, che meno di un mese fa è stato ospite nel comune kirghiso di Karacol, con cui Cagliari ha stretto un accordo di amicizia e cooperazione. «A fine mese il console, l’ambasciatore e una piccola delegazione verranno a farci visita. Sarà l’occasione per concretizzare il gemellaggio con una città lontana geograficamente ma in realtà vicinissima».

