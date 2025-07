La pace Schlein-De Luca apre la strada a Fico 

Nel centrosinistra il quadro si sta componendo. Un faccia a faccia al Nazareno fra Elly Schlein e il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha di fatto aperto le porte alla candidatura dell’ex presidente della Camera Roberto Fico (M5S) alla guida della Regione. L’accelerata è arrivata pochi giorni dopo un’analoga svolta in Toscana: dopo un incontro con la segretaria Pd, il presidente uscente Eugenio Giani appare a un passo dalla ricandidatura ufficiale, per quanto il M5S ancora non sia convinto convinto della scelta.

De Luca durante il colloquio con Schlein avrebbe confermato che non si candiderà al consiglio regionale, chiedendo però che prima delle elezioni si svolga il congresso regionale del partito, in modo da mettere fine al commissariamento. Qualche nodo resta: De Luca avrebbe chiesto una continuità col suo programma anche in tema rifiuti, che è uno dei più spinosi per il M5S.

Nel centrodestra resta invece il muro contro muro sul Veneto, con Lega e FdI che si contendono il diritto a indicare chi si debba candidare al dopo Luca Zaia. Senza considerare l'incognita Milano: nel caso in cui il sindaco Giuseppe Sala si dimettesse per l'inchiesta sull'urbanistica, anche quella casella entrerebbe nella trattativa fra le forze che sostengono il governo Meloni.

