«La pace è libertà, non dazi» 

Cagliari per l’Europa passando da piazza del Carmine. La difesa dell’Ue comincia alle tre del pomeriggio nel capoluogo dell’Isola. «Pace e valori democratici sono la nostra storia e devono continuare a essere il nostro futuro». La folla della Capitale non c’è: lì 30mila, qui quattrocento o poco più. Ma ogni mano che sventola una bandiera ha un valore. Un’importanza. «È un dovere esserci – dice Domenico Carboni, 77 anni -. Siamo minacciati, dobbiamo far sentire la nostra presenza», dice con la moglie Giuseppina Congiu accanto.

È una piazza molto politica, quella di Cagliari. Onorevoli ed ex. Consiglieri comunali e regionali, ed ex. Dirigenti di partiti e associazioni, ed ex. Sindacalisti e magistrati in pensione. Francesca Ghirra, Sandro Broccia, Francesco Agus, Anna Maria Busia, Chicco Porcu, Vincenzo Tiana, Cristiano Ardau, Francesco Lilliu, Francesco Piludu, Efisio De Muru, Cristiano Ardau. Ecco anche Mauro Mura, Gian Giacomo Pisotti. A Cagliari, gli appuntamenti sono stati due. Il movimento Costituente terra” ha organizzato una manifestazione sotto il Bastione, mentre a Quartu in difesa dell’Ue presidio al Parco Europa di Pitz’e Serra.

C’è tanto Pd in piazza del Carmine, dove ha organizzato Valentina Usai che apre la manifestazione ricordando l’appello di Michele Serra: «Non si tratta di difendere la maggioranza di Bruxelles, ma gli Stati Uniti d’Europa». Di «mondo che cambia», parla Piero Comandini, «ma nulla può giustificare l’assenza di pace», dice il leader del Pd e presidente della massima assemblea sarda. Né «la mancata unità dei popoli», osserva il consigliere comunale di Terralba, Gabriele Espis, accompagnato dalle assessore Rossella Orrù e Roberta Cicu. Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, richiama «Spinelli e il Manifesto di Ventotene, quell’Europa non ha nulla a che vedere con le contrapposizioni, i dazi e gli sguardi in cagnesco di oggi. Ma non cadiamo nella trappola».

Alle quattro e mezzo finiscono gli interventi. La piazza si scioglie. Due, massimo tre, le bandiere dell’Ucraina che hanno sventolato. In alto le mani tinte di rosso, come fossero insanguinate, dei contromanifestanti. «Siamo qui – dicono dal Presidio permanente del popolo sardo – per opporci al piano da 800 miliardi che vuole togliere soldi alla sanità e ai servizi per armare l’Europa».

