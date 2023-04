La pacchia è finita, il parcheggio si paga 

La notizia dell'aggiudicazione del servizio viene presa con favore da chi in centro ha delle attività. Daniele Salerno, titolare del Mood Cafè, in viale Monsignor Virgilio: «Questo periodo è stata una giungla totale, un paese come Tortolì dovrebbe essere punto di riferimento per il circondario, invece, si è tornati indietro. Senza contare gli introiti persi».

Oltre agli stalli blu l'appalto prevede la gestione del parcheggio interrato multipiano di viale Monsignor Virgilio che non ha mai registrato un minimo di appeal. Otto le aziende che hanno partecipato alla gara. La Levante ha vinto con un'offerta economica con un rialzo del 42 per cento. La gara prevedeva un aggio minimo al dieci per cento.

Stop alla sosta libera e selvaggia in città. Il Comune ha aggiudicato provvisoriamente il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento. L'appalto da 1 milione 215 mila euro, per sei anni, rinnovabili più tre, va alla Levante di Maglie, provincia di Lecce. Dopo un anno e mezzo (era il 6 novembre 2021 quando l'ente comunicò lo stop del servizio con la conseguente sospensione del pagamento del ticket) e un bando di gara andato deserto, tornano le strisce blu. Sarà necessario il solito iter burocratico di 30 giorni per l'aggiudicazione in via definitiva.

Stop alla sosta libera e selvaggia in città. Il Comune ha aggiudicato provvisoriamente il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento. L'appalto da 1 milione 215 mila euro, per sei anni, rinnovabili più tre, va alla Levante di Maglie, provincia di Lecce. Dopo un anno e mezzo (era il 6 novembre 2021 quando l'ente comunicò lo stop del servizio con la conseguente sospensione del pagamento del ticket) e un bando di gara andato deserto, tornano le strisce blu. Sarà necessario il solito iter burocratico di 30 giorni per l'aggiudicazione in via definitiva.

Parcheggio

Oltre agli stalli blu l'appalto prevede la gestione del parcheggio interrato multipiano di viale Monsignor Virgilio che non ha mai registrato un minimo di appeal. Otto le aziende che hanno partecipato alla gara. La Levante ha vinto con un'offerta economica con un rialzo del 42 per cento. La gara prevedeva un aggio minimo al dieci per cento.

La notizia dell'aggiudicazione del servizio viene presa con favore da chi in centro ha delle attività. Daniele Salerno, titolare del Mood Cafè, in viale Monsignor Virgilio: «Questo periodo è stata una giungla totale, un paese come Tortolì dovrebbe essere punto di riferimento per il circondario, invece, si è tornati indietro. Senza contare gli introiti persi».

La proposta

Sul parcheggio interrato, Fabrizio Annarumma del Cafè Noir, ha una proposta: «Soprattutto in estate il traffico è congestionato, negli ultimi anni sono nati tanti affittacamere e B&b, non ci sono abbastanza parcheggi in centro. Si potrebbe proporre un canone annuale agevolato a queste attività». Anche chi si trova nel Corso Umberto non ha visto bene lo stop. «Un disastro – commenta Massimiliano Mameli del bar ristorante Il Drago Rosso – Spero parta al più presto, ma è essenziale istituire anche stalli per bici e moto che mancano nel Corso».

Sono 252 i parcheggi a pagamento annuali, 155 stagionali, 85 del parcheggio interrato. Dal 1° gennaio al 31 dicembre, festivi esclusi, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, le strisce blu sono così divise: 34 nel Corso Umberto, 109 in via Monsignor Virgilio, 56 in Piazza Rinascita, 9 in piazza Fra Locci, 10 in Piazza Serpi , 19 in Via Stazione. Dal 1 maggio al 30 settembre, 54 al Lido di Orrì, 36 al Basaura, 65 in piazza Porto Frailis. Nel capitolato poi si specifica che quelli previsti in Corso Umberto «rimarranno fruibili solo sino all’inizio dei lavori di riqualificazione della via. Saranno poi sostituiti con altrettanti ugualmente appetibili ubicati sulle vie centrali della cittadina».

Per riscuotere le tariffe dovranno essere installati almeno 15 parcometri e in aggiunta potranno essere usate: app per smartphone, tessere prepagate ricaricabili, abbonamenti. Le tariffe restano invariate rispetto al precedente appalto. Saranno assunti tre ausiliari d’inverno, cinque per l’estate.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata