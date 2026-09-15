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Ocean racing.
16 settembre 2026 alle 00:46

La Ohana Mana Cup, 19 chilometri nel Golfo 

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Sono 43 (di cui 6 con barca doppia) gli equipaggi che si preparano a essere protagonisti sabato nel golfo di Cagliari dell’Ohama Mana Cup. Alla diciottesima edizione, l’appuntamento di ocean racing firmato dal Kauna Team è la manifestazione sportiva più disputata in Europa, oltre che una delle più titolate: ha ospitato due volte l’Europeo Eca, alcuni tappe di Coppa delMondo e svariati campionati italiani di Ocean Racing della Fick. Questa volta partecipano atleti di Ungheria, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia e naturalmente gli italiani (e sardi).

La long distance di circa 19 km, prevista per sabato, ha una possibile finestra di tre giorni per scegliere (da domani e in collaborazione con la Capitaneria di Porto) le condizioni migliori e la direzione: da Geremeas (davanti al Resort Cala Serena) verso il Poetto (stabilimento Aeronautica Militare) o viceversa. In ogni caso, il tasso tecnico è (come sempre) molto elevato. Garantiscono nomi come i plurititolati ungheresi Botond Storcz e Adam Varga (argento nel K1 500 ai mondiali e olimpico nel K1 1000 a Parigi e Tokyo), la ceca Katerina Milova, bronzo mondiale ed europeo nel K1, la spagnola Marian Hernandez Vellisca (bronzo europeo in surfski doppio misto). L’Italia schiera Sofia Crivici, (bronzo nel K2 500 agli Europei sprint 2026 Junior/Under 23) con l’altra azzurra Irina Kolobova, Marilù Brambilla (tre ori europei in discesa), Matteo Bottini (argento europeo in discesa). Domenica anche la gara sprint, a Geremeas.

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