La nutrizionista: difficile avere carenza di potassio 

Edoardo Bove sta meglio. Adesso, però, l’attenzione si sposta sulle possibili cause del grave malore che ha colpito il giovane centrocampista della Fiorentina. Dall’ospedale Careggi le prime analisi hanno raccontato di un importante calo di potassio. Con la dottoressa Giovanna Ghiani, nutrizionista del Cagliari Calcio, responsabile fra le diverse attività anche della preparazione degli integratori dei calciatori, cerchiamo di comprendere meglio quanto accaduto.

Cosa causa una diminuzione dei livelli di potassio?

«Il potassio è importantissimo per il nostro organismo ed è presente in grande quantità nel nostro corpo. Abbiamo un fabbisogno molto elevato, ma con un’alimentazione sana viene coperto tranquillamente. E’ fondamentale per le nostre cellule e per la trasmissione nervosa».

In quali cibi lo troviamo?

«Moltissimi, ma la frutta e la verdura sono quelli che ne contengono di più. E’ difficile andare in carenza, soprattutto per un atleta che si nutre in modo corretto».

Gli integratori che assumono gli atleti possono creare problemi?

«No. Qualsiasi integratore viene sottoposto a un controllo. Siamo tutti super attenti a qualunque cosa ingerisca il giocatore, lui per primo».

Quali potrebbero essere altre cause responsabili di uno scompenso cardiaco in un calciatore professionista?

«Non conosciamo il caso specifico ed è inutile fare ipotesi. L’augurio è che si riprenda il prima possibile».

Ogni calciatore, nel vostro caso, ha un’alimentazione diversa?

«Esiste una base di alimentazione sana che va bene per tutti e poi, ovviamente, esiste l’individualità. Si fa il calcolo del fabbisogno dell’atleta e da lì creiamo una tabella specifica».

Chi è il giocatore del Cagliari più pignolo sulla nutrizione?

«Sono tutti molto attenti, qualcuno è sicuramente più attento degli altri».

RIPRODUZIONE RISERVATA