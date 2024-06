La nuova ztl scatena il caos in Consiglio 

La zona a traffico limitato (ztl) pronta alla sperimentazione scatena un putiferio: «Se si è deciso che questa città debba essere amministrata esclusivamente dalla Giunta, invito i consiglieri di maggioranza a fare le semplici comparse, io però non sono disposto ad esserlo, per il rispetto dei miei elettori e verso un dibattito democratico che a Iglesias non esiste più». Così Luigi Biggio, consigliere di minoranza di FdI punta il dito contro l’amministrazione comunale, accusandola di aver realizzato il nuovo regolamento sulla zona a traffico limitato, senza coinvolgere le commissioni competenti ed il Consiglio comunale.

Le novità

«Ho appreso delle nuove norme sulla ztl leggendo il giornale - spiega - ero all’oscuro di tutto, persino degli incontri effettuati con gli esercenti e con altre categorie. Sono un consigliere, con il ruolo di vicepresidente del Consiglio, eppure un argomento così complesso e delicato come è quello della ztl, è stato discusso e formulato esclusivamente dalla Giunta».

Biggio spiega come dalle informazioni recepite, il nuovo progetto per il miglioramento della viabilità del centro storico sia stato approvato in Giunta lo scorso venerdì, ma che ad oggi non compare ancora nell’albo pretorio e che nessuna delibera sia stata formulata. «La reale verità è che da troppo tempo - prosegue - le decisioni si prendono in Giunta e si certificano in Consiglio comunale».

Il nuovo regolamento della ztl arriva dopo 16 anni dalla sua prima applicazione e nonostante verrà testato soltanto dal prossimo luglio, ha già sollevato un polverone fra i banchi dell’opposizione: «Erano anni che promettevano delle nuove regole per il centro storico - commenta il consigliere di minoranza e capogruppo di “Insieme” Simone Saiu - e quando è arrivato il momento di approvarlo, sono riusciti nella poco felice impresa di farlo in modo affrettato e soprattutto senza il dovuto e fondamentale coinvolgimento dei veri protagonisti delle eventuali modifiche, ovvero i residenti».

Saiu si schiera con Biggio nella polemica concernente il mancato coinvolgimento del Consiglio comunale: «Basta leggere lo Statuto comunale, il coinvolgimento è previsto dell’Articolo 41, comma 2 lettera (a), attesta le competenze del Consiglio sugli atti fondamentali».

La replica

Per il vice sindaco e assessore con delega alla Viabilità, Francesco Melis, quanto avvenuto rientra nella normale amministrazione: «Non ci sono segreti, il tutto è stato eseguito secondo quanto previsto e attuato dalla maggior parte dei Comuni d’Italia, con tanto di sentenze che testimoniano il fatto. Si tratta di un regolamento che compete la Giunta ed il motivo è molto semplice: deve essere fluido, modificabile nel più breve tempo possibile. - dichiara Melis - Un iter attraverso dei passaggi nelle commissioni e nei Consigli, non darebbe la possibilità d’intervenire celermente e adattare le norme al meglio».

