La nuova ztl in centro non decolla 

Avrebbe dovuto mandare in pensione il modello che regge da quasi 15 anni, costituito dall’allora primo cittadino Pierluigi Carta e rivoluzionare la fruibilità del centro storico. Ma la nuova ztl, annunciata per lo scorso gennaio non è ancora pronta e i consiglieri d’opposizione partono all’attacco: «Si risolvano al più presto le criticità legate alla vivibilità del centro per i residenti ed i commercianti».

I problemi

Pochi parcheggi, troppe autorizzazioni, soste selvagge e transito consentito a chiunque ed in qualsiasi momento della giornata: «Quello attuale della ztl è un regolamento che di fatto va a discapito di chi al centro storico ci vive o vi lavora. - dichiara il consigliere di FdI Luigi Biggio - Occorre cambiare le modalità, definirle in base alle esigenze dei residenti. Ma ancora una volta è triste constatare che ai proclami da parte della Giunta, non siano seguiti i fatti. Come per la costituzione dei comitati di quartiere e della Consulta degli anziani, anche la ztl, più volte annunciata come imminente, continua a farsi attendere».

L’ultima interpellanza presentata sull’argomento è del consigliere Simone Saiu della lista “Insieme”, risale al 5 febbraio del 2022: «Chiedevo anche quali fossero i risultati ottenuti dal progetto Cars (comunicazione e sicurezza stradale) per il centro storico, fatto in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari, risalente al 2019. Stiamo ancora attendendo una risposta».Intanto il primo cittadino Mauro Usai annuncia: «Si stanno predisponendo i varchi e presto porteremo in Consiglio comunale il regolamento per la disciplina della zona a traffico limitato». Il regolamento che per Antonio Zedde andrebbe studiato e formulato con il coinvolgimento degli attori principali: «Ovvero i residenti e le attività commerciali. - spiega - Troppo spesso dei cittadini mi contattano per via delle molteplici problematiche derivanti dalla mancanza di norme chiare ed efficaci».

L’attesa

La nuova Ztl prevede 13 telecamere installate su altrettanti varchi, utili ad individuare le targhe delle auto che transitano in alcune strade che rientreranno della cosiddetta “zona rossa”: «Ben vengano tutti controlli del caso - dichiara Gianmaria Graziano, presidente dell’associazione “Centro Storico Iglesias” - ma spero venga eseguito un censimento dei veicoli e dei cittadini che hanno il diritto al pass. Attualmente è una vera e propria giungla, dove chiunque circola e parcheggia senza particolari problemi. Gli stessi corrieri che servono i cittadini privati o i commercianti, transitano a tutte le ore, spesso più furgoni rimangono parcheggiati nelle strade più frequentate. Sarebbe opportuno predisporre degli spazi adeguati di carico e scarico». Graziano auspica inoltre che prima dell’emanazione di un qualsiasi nuovo regolamento, possa esserci un confronto fra le parti interessate.

