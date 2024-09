La nuova Ztl ancora non decolla 

Ancora attesa per la nuova Ztl nel centro storico di Iglesias.Dopo aver posticipato il periodo di sperimentazione previsto inizialmente nei mesi estivi, a causa delle numerose presenze in città e del calendario degli eventi, l'amministrazione comunale sta lavorando ad alcune modifiche nella bozza del regolamento.

Le istanze

«Abbiamo recepito le istanze presentate dai cittadini, dalle associazioni che animano la vita del centro storico e dalle attività produttive - spiega l'assessore alla viabilità Francesco Melis - e nei prossimi giorni, con gli uffici comunali, ultimeremo la bozza del nuovo regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Una maniera per rispondere ai punti salienti messi in evidenza in questi mesi e per rendere ancora più efficace la Ztl, coinvolgendo tutta la comunità».

Tra le novità previste nelle regole proposte per la nuova zona a traffico limitato, la consegna dei nuovi pass nominativi, destinati ai residenti, e l'istituzione dei varchi videosorvegliati, destinati a garantire il pieno rispetto dell'area pedonale, con il transito degli autoveicoli consentito solamente ai residenti e agli esercenti in determinate fasce orarie.

La petizione

Nelle scorse settimane, era stata lanciata da alcuni cittadini una petizione sul web, attraverso la piattaforma change.org, nella quale si chiedeva all'amministrazione comunale di rendere possibile il più ampio coinvolgimento della cittadinanza e di procedere “senza fretta” dopo considerazioni approfondite su traffico, viabilità e esigenze delle attività produttive.Tutto per favorire la vita sociale nel centro storico, salvaguardare la sua identità e scongiurare il pericolo di vederlo spopolato e privato della sua vocazione alla socialità, garantita dalla presenza delle attività produttive e commerciali.«Non abbiamo ancora il polso della situazione - mette in evidenza Gianmaria Graziano, presidente del ccn Iglesias Centro storico - per questo riteniamo che superati i mesi estivi, nei quali a causa del gran numero di visitatori era impossibile effettuare una valutazione della nuova Ztl, diventa di fondamentale importanza avviare la sperimentazione sul campo delle nuove regole, ragionando in particolar modo sull'area pedonale, sugli orari e sulle esigenze dei residenti, visitatori, commercianti e clienti. Solo così si potrebbero appurare le eventuali criticità ed intervenire in maniera adeguata».

RIPRODUZIONE RISERVATA