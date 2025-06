La nuova vita di Villa Eleonora  

Dopo anni di promesse mancate, rinvii e burocrazia infinita, c’è finalmente una nuova luce all’orizzonte per Villa Eleonora d’Arborea. Con una manifestazione d’interesse già avviata e la lettera d’invito in partenza verso cinque imprese selezionate, l’Amministrazione comunale punta a riaffidare al più presto i lavori di riqualificazione del complesso e del parco che lo circonda. Un intervento da 650mila euro, finanziato nell’ambito del programma “Oristano Est”, destinato a trasformare la villa in un polo culturale e ricreativo.

La storia

Villa Eleonora non è solo un edificio da recuperare: è un pezzo di memoria collettiva. La tenuta appartiene a un lascito dell’artista e benefattore Vandalino Casu, che nel 1886 destinò la sua proprietà al Comune per offrire rifugio a poveri e senzatetto. Un tempo residenza dello stesso Casu, la costruzione era immersa in un paesaggio agricolo rigoglioso tra orti, vigneti, frutteti e uliveti, e spiccava per la sua qualità architettonica. Non a caso, nel 1876 fu premiata al Concorso dei poderi sardi, un riconoscimento che ne certificava il valore e l’eleganza. Nel corso del tempo, la villa ha cambiato volto: nel 1939 fu trasformata in orfanotrofio gestito dai frati francescani, accogliendo decine di bambini abbandonati. Poi, il silenzio. Dopo anni di abbandono e persino un periodo di occupazioni abusive, la struttura è scivolata lentamente nel degrado.

Il progetto

Nel 2021 il primo tentativo di riscatto: l’appalto era già stato assegnato all’impresa edile Caredda di Quartu Sant’Elena ma, nonostante i solleciti formali, la ditta non ha mai fornito la documentazione necessaria per firmare il contratto. Dopo oltre due anni di attesa e silenzi, il Comune ha detto basta: revoca ufficiale dell’aggiudicazione e pratica archiviata. Nel frattempo, gli uffici comunali hanno dovuto anche rimettere mano al progetto iniziale, aggiornando i costi (lievitati) e separando alcune opere collaterali, ora comprese nel progetto del parco lineare. La speranza adesso è tutta puntata sul nuovo affidamento. Un decisivo passo avanti dopo la firma, nel giugno 2023, dell’accordo con il quale il Comune si impegnava a risolvere il problema dell’accesso alla casa di riposo Eleonora d’Arborea, che a sua volta concedeva l’uso pubblico sulle porzioni di proprietà interessate dagli interventi migliorativi: strada, parcheggi e camminamenti nonché sulla villa e il cortile.

Il futuro

Una volta recuperato, l’edificio sarà aperto al pubblico con funzioni di caffetteria, ristorante e sale per attività culturali, mentre il giardino sarà articolato, secondo uno schema ispirato al giardino all’italiana, in una serie di aiuole definite da percorsi pedonali. Un secondo giardino, destinato a eventi culturali (concerti e rappresentazioni) e alla sosta, sarà costituito da manto erboso, attraversato da percorsi e aree di sosta pedonali. Per Villa Eleonora, simbolo di storia, cultura e solidarietà, sembra davvero arrivato il momento della svolta.

