La nuova vita di piazza Primo maggio 

La piazza Primo maggio si prepara a rinascere: il cantiere è ufficialmente aperto e la piazza è stata recintata per permettere agli operai di lavorare in tranquillità. Un’opera che supera a malapena i 50mila euro, ma che promette di ammodernare quella che per anni è stata una piazza molto vissuta nel paese, sia per la presenza dell’asilo nido a pochi passi, ma anche per le tante manifestazioni che ha ospitato. Si parla, tra le principali novità, di una pavimentazione capace di pulire l’aria.

Il progetto

Era stato annunciato più di due anni fa, a gennaio 2023, e presentato come un rinnovamento «capace di dare nuova linfa ad uno dei punti chiave della vita giovanile e non solo», come venne annunciato in comunicato dell’amministrazione. Il tempo è passato e l’iter burocratico, seppur lento, è andato avanti. Le prime avvisaglie dell’avvio dei lavori c’erano già da settimane: il mercatino del mercoledì mattina, appuntamento fisso per tanti cittadini, era stato spostato in via Bau Ninni Cannas. Questo perché di lì a poco la piazza sarebbe stata impraticabile. E infatti, chi negli ultimi giorni è passato per via Sicilia o via Iglesias lo avrà visto con i suoi occhi: gli operai e i mezzi al lavoro hanno già avviato la rimozione della pavimentazione attuale e tutto intorno alla piazza i nastri arancioni impediscono il passaggio. E il sindaco Fabrizio Madeddu oggi precisa: «La volontà è quella di permettere alla piazza di diventare, di nuovo, come quando io ero piccolo, un piccolo centro d’incontro nel quale organizzare anche qualche appuntamento».

Gli arredi

Il rifacimento della pavimentazione riguarda tutti gli 820 metri quadri della piazza, ma si parla anche di diverse altre novità: sarà installato un display con orologio, un «tavolo scacchi con sedute», ma anche panchine nuove, cestini con raccolta differenziata anche per gli amici a quattro zampe. Nel progetto si citano inoltre nuove fioriere. Il punto forte, oltre al design della piazza che promette un nuovo aspetto, rimane il materiale della nuova pavimentazione «con caratteristiche di rigenerazione ambientale», come si legge nella relazione del progetto. «Sotto l’azione dei raggi solari, le sostanze con attività fotocatalitica sviluppano un’intensa azione ossidante capace di decomporre alcuni degli inquinanti presenti nell’atmosfera: ossidi di azoto, ossidi di zolfo, benzene e aromi policondensati si trasformano in sostanze inerti e non tossiche», poi eliminate dall’acqua piovana. «Lo strato attivo dei masselli, quello superficiale, non perde le proprie capacità con il passare del tempo».

