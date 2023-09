La nuova vita di Micaela Ramazzotti «Non ho più paura, neanche dell’amore» 

Micaela Ramazzotti è bellissima, senza un filo di trucco, sicura, senza quella incerta fragilità che è da sempre una sua caratteristica non solo di interprete. «Avevo paura nelle occasioni pubbliche in cui dovevo dire qualcosa, ora levatemi il microfono se no continuo», scherza, reduce del successo a Venezia con il suo esordio da regista, “Felicità”. Su quel palco, con il leone nero alato in mano e un vestito bianco spettacolare («era in valigia da luglio, scaramantico»), è un po’ rinata, sensibile sempre, generosa, ma meno fragile, meno guidata perché questa volta con un film che non è una storia autobiografica ma il suo vissuto dentro si rintraccia eccome, si è guidata da sola, con determinazione, tenacia, bravura, e ce l'ha fatta. Spiega: «Io non amo i social, non metto la mia vita lì, ma avevo voglia di dire qualcosa attraverso il cinema, lì non mi vergogno. C'è stato un momento in cui mi sentivo insicura, vittima persino dei miei personaggi. Avevo una timidezza e una paura che mi mangiavano, non volevo più avere paura della paura». Oggi accanto a lei c'è il nuovo fidanzato, il personal trainer Claudio Pallitto.

Sul palco di Venezia Micaela Ramazzotti ha ringraziato tante persone ma non Paolo Virzì, un sodalizio di tanti film e di vita coniugale, compresi due figli, finito a inizio 2023. «Il momento storico è questo, io mi sono separata e ringrazio chi mi sta accompagnando in questo momento della mia vita».

