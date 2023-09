La nuova vita dell’ex ostello 

A Farcana, sul monte Ortobene, l’ex ostello della gioventù è una realtà dopo decenni di attese e polemiche. Si chiama “Locanda ’e monte” e da aprile è luogo dalle molteplici funzioni nell’ambito dell’accoglienza e della ristorazione. Ci sono voluti trent’anni per giungere a una rinascita volta a valorizzare il Monte con servizi da offrire tutto l’anno.

Prodotti locali

«L’abbiamo chiamata “La locanda” unendo la possibilità di ristorazione a quella di alloggio - dice Gianluca Cacciotto della cooperativa Alternatura e del Ceas di Nuoro -. Abbiamo 30 posti letto, le camere sono singole, doppie, triple, family; tutte con bagno».

Sono già tanti i turisti passati dal taglio del nastro avvenuto a maggio sino ad agosto, dagli italiani (principalmente settentrionali e sardi) a spagnoli, francesi e inglesi, tutti soddisfatti del servizio e dei prodotti a chilometro zero o, come gli otto operatori amano definirli, «a chilometro buono». Persino il vino è così: arriva dal vicino Fabio Murgia, che il 29 settembre presenterà nella locanda una degustazione. Anche le bibite cercano di rispettare i canoni di sostenibilità, a partire dalle confezioni e dal contenuto biologico al cento per cento.

Rete culturale

«La reperibilità di questi prodotti, oltre a quelli coltivati qui, ci consente di creare una bella rete, stimolante e in crescita - afferma Cacciotto -. Stiamo cercando di creare un indotto che coinvolga almeno un’altra decina di persone e aziende. Questo non riguarda solo l’aspetto alimentare, ma anche con le realtà culturali presenti in città e nel territorio tra cui l’Isre, in relazione in particolare al museo deleddiano, e il parco archeologico di Tanca Manna con Demis Murgia, dove nelle settimane di aprile abbiamo lavorato con le scuole».

Eventi e traguardi

Una peculiarità che attira bambini e adulti è anche la scelta del nome attribuito ad ogni stanza.

«Ogni camera è dedicata a un animale che vive al Monte, come le stanze “il rifugio del riccio”, “la tana della volpe”, “il nido del pettirosso” o, ancora, la sala del ristorante che abbiamo battezzato “La foresta”, cercando di ricreare anche all’interno un’atmosfera simile a quella presente fuori dalle mura - aggiunge Cacciotto -. Il nostro obiettivo è quello di offrire esperienze sentieristiche e non solo, anche appuntamenti, affinché il Monte non diventi un’attrazione stagionale con attività operative solo in determinati periodi dell’anno. Per ora cerchiamo di invitare le persone a salire al Monte con vari eventi tra natura, lettura, fotografia e musica che terranno vivo questo spazio. Da settembre apriamo solo il venerdì, il sabato e la domenica e, su prenotazione, tutti i giorni. Per aprile 2024 contiamo di poter garantire l’apertura sette giorni su sette».

