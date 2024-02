La nuova vita dell’ex mercato civico 

Nuova vita per l’ex mercato civico di viale della Libertà a Paulilatino. L’edificio, ormai fatiscente e inutilizzato da parecchi anni, verrà ristrutturato e affidato alle associazioni. A disposizione del Comune un finanziamento regionale di 200mila euro. Bocciata però l’idea dell’amministrazione comunale che avrebbe voluto destinare quello spazio a un punto aperto, attrezzato con panchine, utile per quanti attendono il pullman visto che la fermata è sistemata proprio di fronte allo stabile. Niente da fare. La Sovrintendenza ha bocciato la proposta, chiedendo invece un intervento conservativo dal momento che l’ex mercato civico, costruito negli anni Sessanta, è parte integrante del centro matrice, il nucleo storico di Paulilatino, dove tutti gli interventi devono seguire una rigida disciplina.

La storia

Per questa ragione l’Amministrazione, ottenuto il contributo dalla Regione, porterà avanti la ristrutturazione dell’immobile. Erano tre i box attivi sino agli anni Ottanta, c’era la macelleria e anche la pescheria. Poi, esaurita questa funzione, l’edificio di proprietà comunale è stato assegnato all’Avis. Diversi anni fa, con le passate amministrazioni, è stato avviato l’intervento per rimuovere l’eternit dal tetto. Non è però seguito il rifacimento, per mancanza di risorse e lo stabile è andato così via via verso il degrado. Da anni l’area è interdetta e costituisce non certo un bel biglietto da visita per il paese, trovandosi in un punto centrale, vicino alla piazza Su Pangulieri, al museo e al teatro.

L’intervento

Ora, accantonata la possibilità di destinare ad altro lo spazio, verrà riqualificato. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il progetto esecutivo. «Il nostro intento – spiega il vice sindaco Serafino Oppo – era quello di realizzare un punto di ritrovo, sistemando delle panchine considerato anche che in quel punto c’è la fermata dell’autobus. Purtroppo non sarà possibile perché la Sovrintendenza ci obbliga a ripristinarlo. Spero che i lavori vengano affidati entro l’estate e possibilmente conclusi entro l’anno. Mi auguro non ci siano intoppi». Sarà quindi realizzato il tetto, sistemati gli intonaci e l’interno del locale. Ultimato l’intervento conservativo, l’ex mercato dovrebbe essere assegnato alle associazioni. Ridotti però gli spazi nello stabile, che si sviluppa in lunghezza.

