La nuova vita della miniera 

Dopo un iter pluriennale lungo e irto d’ostacoli, la miniera di Giacurru compresa tra Aritzo e Gadoni si avvia alla ripresa dell’attività estrattiva di magnetite a partire dai prossimi mesi, con un piano decennale in capo alla società “Sabbie di Parma srl” e un investimento di oltre 60 milioni di euro, nelle due bocche di “Perdàbila” e “Mamoìni”. Il sito, aperto fino ai primi del 2000, ha capannoni e i resti del villaggio minerario per cui ora è previsto il recupero con la bonifica preliminare dell’area. Ottenute le autorizzazioni dal ministero della Transizione ecologica, Gadoni attende, per gli usi civici sui 20 ettari, un cambio di destinazione dall’assessorato all’Agricoltura, prima del parere finale di quello all’Industria.

Aspettative

«La comunità - dice il sindaco Francesco Peddio - è sempre stata sensibile al tema minerario non solo col sito di Giacurru, ma con quello di Raminosa, oggi meta turistica. Siamo pronti a ripartire con un’attività estrattiva moderna. Attendiamo il superamento della destinazione d’uso dei terreni, gli uffici dell’assessorato all’Agricoltura stanno procedendo spediti. Una volta superata questa fase i cui tempi confidiamo saranno brevi, ci sarà il parere dell’assessorato all’Industria dando così inizio alla ripartenza del sito, non prima della bonifica dell’area e della risistemazione di strade e immobili. Abbiamo chiesto la piantumazione di alberi di ciliegio e il collegamento al vicino sito di Raminosa, per favorire un unico percorso».

Assunzioni

Aggiunge Peddio: «L’azienda ci ha comunicato non solo le intenzioni di ragionare ad un piano estrattivo ambizioso, ma anche di procedere all’assunzione di alcuni operai territoriali. Guardiamo con ottimismo trattandosi di una boccata d’ossigeno per l’economia zonale».

Anche Paolo Fontana, sindaco di Aritzo, guarda con attenzione al progetto: «Le fasi iniziali dell’iter si sono compiute durante la gestione commissariale del nostro Comune. Una volta insediati abbiamo interloquito con i rappresentati sardi della Sabbie di Parma e attendiamo l’evolversi della situazione. Confidiamo in benefici non solo occupazionali, ma anche di rispetto dell’ambiente con un’attività che sia strettamente connessa ad esso. Aritzo farà la sua parte in sinergia fra i vari attori in campo».

