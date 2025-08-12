La nuova vita della diga di Santa Chiara 

Da simbolo dell’archeologia industriale sarda a motore culturale e turistico del Barigadu e del Guilcier.

L’opera

È il futuro della diga di Santa Chiara grazie a un milione e mezzo di euro che sarà trasferito a Enas dalla Regione. In aula è infatti passato l’emendamento proposto dal consigliere regionale in quota Orizzonte Comune Salvatore Cau. Il progetto prevede la sistemazione delle piste di accesso, la verifica strutturale dell’opera, l’illuminazione scenografica a basso impatto ambientale, la messa in sicurezza delle aree pericolose, la creazione di spazi accessibili e inclusivi, anche per persone con mobilità ridotta. «Con l’emendamento numero 365 restituiamo valore, dignità e futuro ad uno dei simboli più potenti dell’archeologia industriale della Sardegna – dice Cau -. Costruita tra il 1918 e il 1924 lungo il fiume Tirso, fu una straordinaria opera di ingegneria che cambiò per sempre il volto della nostra Isola. Non fu solo cemento e pietra: fu una rivoluzione economica, sociale e ambientale. La sua acqua contribuì alla nascita di Arborea, alla bonifica del Campidano, alla fine della malaria, fornì l’energia per l’industria, persino per le miniere del Sulcis e le linee tranviarie di Cagliari. Quella modernizzazione ebbe un prezzo altissimo: 16mila persone coinvolte nella costruzione, tra cui 400 prigionieri austro-ungarici; malattie, incidenti e vittime, tra cui la sorella di Gramsci».

Il sito

Dopo la costruzione della diga “Eleonora d’Arborea” più a valle, Santa Chiara è un gigante silenzioso, meta di un turismo spontaneo che si limita a osservarla da lontano. «Eppure, chiunque la guardi – va avanti Cau - ne riconosce l’enorme potenziale per lo sviluppo culturale e turistico delle zone interne. Con il finanziamento di 1 milione e 500mila euro destinato all’Enas, potrà diventare un luogo vivo, non un museo statico. Sale espositive, spazi di socializzazione, attività culturali che intreccino memoria storica e presente. Restituire vita alla diga di Santa Chiara significa offrire al cuore dell’Isola un’occasione concreta di rilancio, visibilità e sviluppo».

Acquedotto

Non è invece passato l’emendamento proposto consigliere in quota Fratelli d’Italia Emanuele Cera. Chiedeva lo stanziamento di 30 milioni di euro per intervenire sull’acquedotto che serve diversi tra Barigadu e Mandrolisai.

