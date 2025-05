La nuova vita della Casa della cultura 

Edificata nell’ultimo decennio dell’800, sede del fascio durante il ventennio, rifugio antiaereo nella Seconda guerra mondiale. Poi deposito fascicoli, scuola media e infine area eventi. Ora, l'ultracentenaria storia della Casa della Cultura si arricchirà di un nuovo capitolo.

La novità

Dopo i lavori di ampliamento conclusi di recente, l’edificio è pronto a diventare la nuova sede della sempre più frequentata scuola civica di musica, che quest’anno conta 400 allievi. Un fiore all’occhiello che meritava spazi adeguati, ora a disposizione nei due piani della residenza di via Giulio Cesare. La novità è stata illustrata ieri in commissione Cultura, e non è stata l’unica. La Casa infatti raddoppia, e diventerà anche spazio espositivo grazie a una serie di donazioni pervenute al Comune. «È un edificio identitario, che abbiamo reso sede esclusiva di attività culturali e adesso anche della scuola civica», spiega l’assessora alla Cultura Emanuela Stara. «Sarà arredata in gran parte grazie a una donazione di Antonello Mura, musicista che ha deciso di devolvere arredi e strumenti musicali al Comune».

La donazione

Si tratta di tre organi, due clavinova, una fisarmonica artigianale, diversi pianoforti, una chitarra, scaffali, sedie e armadi. Ma il patrimonio che arricchirà la scuola non finisce qui. «Abbiamo ricevuto, da parte degli eredi del liutaio Giuseppe Triolo, alcuni strumenti in legno realizzati a mano e un libro manoscritto con i suoi appunti relativi alla costruzione degli strumenti. L’associazione S’Attobiu ci ha invece fatto avere un abito tradizionale di gala monserratino». Oggetti che diventeranno parte di una collezione espositiva, divisa tra la Casa della Cultura e il municipio di piazza Maria Vergine. L’amministrazione ha già provveduto all’acquisto di teche con cui dar vita a uno spazio museale.

L’assessora

«Chi ha fatto le donazioni ci ha rivolto estrema fiducia sulla tutela e valorizzazione dei beni», conclude Stara, «ed è nostra intenzione promuovere la cultura delle nostre origini». In municipio l’esposizione sarà arricchita anche da una serie di reperti provenienti dalla quattrocentesca chiesetta di San Sebastiano, di cui oggi non restano che ruderi. «Monserrato deve diventare una città in grado di valorizzare il proprio patrimonio e offrire percorsi culturali», aggiunge Maria Caterina Argiolas, presidente della Commissione Cultura. «Nel centro storico continuano a sorgere b&b, ma oltre che tappa dormitorio dobbiamo diventare una prima tappa culturale per i turisti».

