La nuova vita del parco Matteotti 

La rigenerazione urbana in chiave sociale si allarga al parco Matteotti. Dopo la ristrutturazione della sala Pira di via Brigata Sassari, inaugurata di recente come centro di aggregazione per cittadini di tutte le età e associazioni, la riqualificazione decisa dal Comune tocca anche il polmone verde incastonato fra le vie Marconi, Cagliari e D’Annunzio.

L’obiettivo è far rivivere il parco, lì dove pochi mesi fa è rinata la fontana, creata un’area cani e presto verranno messi in sicurezza i giochi per i bambini. E per il futuro resta l’idea di eliminare anche le recinzioni lungo il perimetro del parco per rendere lo spazio dedicato a Giacomo Matteotti una grande piazza aperta alla città.

Investiti 200mila euro

Il progetto - con un investimento di duecentomila euro circa - prevede la promozione di iniziative mirate alla cura delle aree verdi all’interno del parco Matteotti, in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente, con contestuale programmazione di eventi, laboratori e altre forme di intrattenimento. Un processo di riqualificazione e rigenerazione infrastrutturale, sociale e culturale che punta non solo al coinvolgimento delle associazioni ma anche alla realizzazione di progetti d’inclusione e d’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, in continuità con quanto fatto per la vicina sala Pira.

Per ora c’è il sì in Giunta che dà il via all’iter per la coprogettazione. «Siamo molto soddisfatti per come sta evolvendo il progetto messo in atto per Spazio Pira e ora siamo pronti a replicare il format per rivitalizzare un altro centro nevralgico della città come il parco Matteotti», spiega l’assessore ai Servizi sociali e alle Politiche generazionali Marco Camboni. «Proseguiamo quindi questo processo di rigenerazione urbana, che oltre ad avere contenuti capaci di esaltare l’attivismo delle associazioni permette anche di favorire l’inclusione. In questo modo diamo continuità concettuale, oltre che fisica, al nuovo centro intergenerazionale, per permettere alla cittadinanza di riappropriarsi di un’area per decenni vandalizzata. Favoriremo l’avvio della co-progettazione necessaria alla rinascita sociale con lo stanziamento di risorse economiche che saranno quantificate per le vie brevi, anche per la realizzazione dei necessari lavori di riqualificazione infrastrutturale».

RIPRODUZIONE RISERVATA