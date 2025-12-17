La nuova vita del litorale 

Un milione e 800 mila euro dalla Regione per interventi igienico-sanitari tra Fontanamare, Plagemesu e Portopaglia. Finalmente tutto il litorale gonnesino sarà dotato di servizi fognari e acqua, un risultato che è stato possibile grazie alla riprogrammazione dei fondi del Piano di disinquinamento per il risanamento del Sulcis destinati a Gonnesa.

Il progetto

Il nuovo finanziamento consentirà di superare l’assenza di reti idriche e di sistemi di trattamento dei reflui civili in alcune aree del territorio comunale, lungo il litorale e nel Borgo rurale. «Il risanamento ambientale del Sulcis – ha detto l’assessora regionale all’Ambienta Rosanna Laconi – non è uno slogan ma un lavoro paziente e concreto, fatto di interventi mirati che migliorano la qualità della vita delle persone. A Gonnesa completiamo un percorso già avviato, dando risposte a bisogni reali e non più rinviabili. Parliamo di interventi che incidono sull’abitare, sull’ambiente costiero e sull’immagine complessiva del territorio». Un obiettivo a cui il Comune di Gonnesa lavora dal 2022. «Abbiamo già un finanziamento da un milione e 300 mila euro, l’intervento sta andando in appalto e contiamo di avviarlo nei primi mesi del nuovo anno – dice il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco – ci consentirà di risolvere questo problema igienico-sanitario nel litorale di Plagemesu e nelle aree limitrofe, mentre con il nuovo finanziamenti da un milione e 800 mila euro completeremo l’intervento, estendendo anche a Fontanamare e Portopaglia le infrastrutture per servizi idrici e fognari». Del finanziamento appena deliberato dalla Regione circa 859 mila euro arriveranno nel 2026, un milione di euro nel 2027, con la creazione di un fondo pluriennale vincolato per garantire la continuità finanziaria e la certezza della conclusione delle opere.

I cantieri

A breve inizierà la prima parte dei lavori, relativa al finanziamento da un milione e 300 mila, poi l’intervento si potrà estendere a tutto il litorale grazie al nuovo finanziamento. Un’opera attesa, che finalmente doterà il litorale e il Borgo Rurale del necessario trattamento dei reflui fognari. «Abbiamo lavorato per questo progetto innanzitutto per le questioni sanitarie che saranno così definitivamente superate – dice Cocco – queste infrastrutture sul litorale avranno una ricaduta anche sul turismo, ad esempio sulle zone F che abbiamo previsto».

