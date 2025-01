La nuova vita del Geovillage 

Non solo un centro sportivo e ricettivo, anche un ecosistema della formazione: a partire dal nuovo anno, decolla il rilancio del Geovillage dopo la sua cessione, circa un anno e mezzo fa, alla società Alma, braccio operativo della Fondazione britannica Salima Limited della famiglia del finanziere kazako Aldiyar Kaztayev. Inutilizzato dal 2018, dopo essere stato per vent'anni un polo di riferimento ricreativo, il compendio che si estende su un'area di diciotto ettari, tornerà ai suoi vecchi fasti, a servizio della comunità, arricchiti da un nuovo progetto di caratura internazionale. Entro la fine del mese sarà definito il piano di (co)gestione delle strutture sportive e delle due piscine, una coperta e una olimpionica all'aperto, per le quali, qualche giorno fa, sono stati avviati dal Cipnes, gli interventi di riqualificazione per restituire alla città un'infrastruttura d'eccellenza e per garantire la fruizione degli impianti e il diritto allo sport di tutti. Entro i prossimi giorni saranno forniti anche tutti i dettagli dell'investimento da 14 milioni con cui la società è diventata proprietà del resort, del centro benessere e dei 63 monolocali del Borgo. Nell'intesa preliminare firmata tra Consorzio e Alma, la realizzazione di una scuola internazionale, in partenza a ottobre, ospitata in uno spazio del compendio vincolato per dieci anni allo svolgimento di attività educative e d'istruzione, e il potenziamento dell'attuale campus universitario (cinquanta alloggi), destinando una parte della struttura a residenza per studenti e docenti, con almeno 150 camere da completare entro un anno e mezzo. Riaprirà anche l'albergo e rimane da decidere se il vecchio complesso rimesso a nuovo manterrà il suo nome originario.

