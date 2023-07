La nuova vita dei beni confiscati 

L’esempio della casa di via Campeda: 130 metri quadrati, tre camere da letto (valore 130mila euro), rimesse a nuovo in un appartamento confiscato, diventerà una residenza per le donne in situazione di povertà assoluta. Il caso di un locale commerciale in via Savoia da quasi mezzo milione di euro che è diventato un’attività frequentatissima e di successo. Ma tra i beni che l’amministrazione ha ottenuto e restituito alla collettività per fini sociali c’è anche un appartamento con cantina in via Temo, di fronte alla Grotta della Vipera, e pure una villetta con giardino e garage a Pirri. «Negli immobili della criminalità nascono spazi destinati alle esigenze delle persone più fragili», spiega Marcello Polastri, presidente della commissione Patrimonio. Si tratta di donne vittime di violenza, ma anche donne senzatetto, donne con una passato di detenzione carceraria, con figli piccoli e senza sostegno economico, ma anche padri separati, con figli minori, che vivono una condizione di grave difficoltà economica.

La mappa

Ville, appartamenti, terreni, locali: è lunga lista degli immobili confiscati alla criminalità organizzata e destinati al Comune per il recupero e riutilizzo. La mappa dei beni di Cagliari è in continuo aggiornamento. Sono sedici, attualmente, quelli entrati nella disponibilità patrimoniale del Comune e valgono poco meno di due milioni di euro. Ma in autunno entreranno anche un fabbricato e un terreno a Barracca Manna che devono essere ancora assegnati dall’Anbsc (l’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati). Il Comune, con gli uffici del Patrimonio e dei Servizi Sociali, lavora da anni, e con successo, sulle riassegnazioni. Cagliari, infatti, è una delle città con un “buon” numero di beni confiscati alla criminalità organizzata. Questo dimostra, da un lato, l’interesse che le organizzazioni criminali hanno per il capoluogo, ma dall’altro racconta l'importante lavoro di emersione portato avanti dalle istituzioni. «Compito dell'amministrazione è di far rivivere questi luoghi, trasformandoli in presidi di legalità, dando risposte ai bisogni sociali delle persone», spiega Polastri. E aggiunge: «L’azione dell'amministrazione prevede percorsi finalizzati all'autonomia economica, abitativa, lavorativa, domestica. Attività che si esplicano attraverso la presenza di personale che affianca le madri nello svolgimento delle attività quotidiane per favorirne l'indipendenza e la capacità genitoriale al fine di favorire le condizioni per l'uscita dalla struttura e la conduzione di una vita autonoma. I servizi sono normalmente affidati a soggetti del terzo settore, anche mediante estensione di contratti d'appalto esistenti o con procedure apposite».

L’iter

Prima che questi beni (che, come detto, rappresentano un patrimonio di quasi due milioni di euro per l’amministrazione) vengano gestiti, valorizzati e riutilizzati a fini sociali, il Comune deve affrontare la burocrazia. Il primo nodo: la durata, di anni, dell’iter per arrivare a riconsegnare definitivamente un bene. Ecco perché per i due di Barracca Manna che entreranno nella disponibilità dell’amministrazione in autunno non si vedrà niente per i prossimi anni. Per agevolarne i meccanismi, dal 2016, i beni vengono proposti agli enti interessati, mediante delle conferenze dei servizi telematiche, su una piattaforma ad hoc: “Open ReGIO”. «L’amministrazione ha provveduto all'accreditamento e alla registrazione al portale già nel 2019, indicando già da allora il proprio interesse all'acquisizione di immobili in grado agevolare l'attività sociale in città», conclude Polastri.

RIPRODUZIONE RISERVATA