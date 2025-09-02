La nuova via Galilei finisce sotto accusa «Restano le barriere»  

Polemiche anche a Monserrato dopo la recente riqualificazione di via Galileo Galilei, nell’area adiacente all’Eurospin. A sollevare il caso è Davide Meloni, che denuncia gravi criticità per le persone con disabilità. «I lavori sono iniziati a maggio e conclusi a luglio – racconta – ma non sono stati previsti scivoli né stalli davanti al nostro palazzo. Mio padre e mia madre hanno gravi problemi di mobilità e mia sorella ha dovuto scrivere al Comune per chiedere adeguamenti. Al momento, però, non è arrivata alcuna risposta». Meloni segnala inoltre che la pista ciclabile realizzata sarebbe sproporzionata e inutile: «I cordoli installati davanti all’ingresso del condominio costituiscono vere barriere architettoniche».

Replica l’assessore ai lavori pubblici, Raffaele Nonnoi, che sottolinea: «La strada è stata rifatta a norma, con l’inserimento di attraversamenti pedonali dotati di scivoli, prima inesistenti». L’assessore nega una drastica riduzione dei parcheggi: «Ne sono stati creati decine di nuovi nell’area dei campi da padel, con posti riservati ai disabili. È impensabile avere strisce pedonali e stalli davanti a ogni ingresso del palazzo». Nonnoi rivendica inoltre l’impegno dell’amministrazione - specificando tra i primi in Sardegna - nell’adozione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Il sindaco Tomaso Locci assicura ulteriori interventi: «Davanti al palazzo in questione realizzeremo un nuovo stallo per disabili. Inoltre abbiamo creato 70 nuovi parcheggi a un minuto a piedi: si tratta di una riqualificazione integrale e importante, coerente con gli impegni presi in campagna elettorale. I cittadini possono stare tranquilli»

