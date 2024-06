La nuova via del sale parte da Assemini e arriva in Parlamento 

Il sale smette di essere un minerale e diventa un prodotto agricolo. Nessuno strano processo chimico, la trasformazione è esclusivamente di natura legislativa: grazie al progetto di legge presentato da Confagricoltura al governo, non si parlerà più di estrazione del sale ma di coltivazione del sale. Un cambio sostanziale: il passaggio da attività industriale, come è adesso, ad attività agricola comporta una trasformazione del regime fiscale. Un vantaggio economico per le aziende che operano nel settore. «Confagricoltura», afferma Giuseppe Baglio, uno dei dirigenti della Conti Vecchi srl, «ci ha invitati a far parte di un progetto decisamente interessante: questo cambiamento comporterebbe un abbassamento delle tasse. Sarebbe una bella boccata d’ossigeno per il settore».

L’incontro

Il progetto, non a caso chiamato “L’agricoltura coltiva il sale”, è stato presentato proprio nelle antiche officine della Salina Conti Vecchi di Macchiareddu. «Si tratta di un traguardo ambizioso», afferma il presidente di Confagricoltura Sardegna Paolo Mele, «ma non impossibile da raggiungere. Con il supporto anche della politica locale e quindi della Regione siamo certi che in tempi rapidi si possano dare risposte al settore». A stretto giro di posta, arrivano le rassicurazioni degli esponenti politici presenti all’incontro. «La Regione», interviene il neo assessore all’Agricoltura Gianfranco Satta, «sostiene questa questa iniziativa anche perché il settore è importante per l’Isola: basti pensare che, su 1.200.000 tonnellate di sale prodotte in Italia, 350 mila arrivano dalla Sardegna. La Regione può fare atti di natura legislativa ma la decisione dipende da Roma». E l’accordo potrebbe essere bipartisan. I due deputati presenti all’incontro, Francesca Ghirra (Avs) e Salvatore Deidda (FdI), hanno mostrato grande interesse per l’iniziativa di Confagricoltura.

Il progetto

Tanti i vantaggi legati al cambiamento. «Avvicinando la salicoltura marina all’attività agricola», puntualizza Annamaria Barrile, direttrice generale di Confagricoltura, «si avrebbe una sinergia tra i due comparti che sicuramente porterebbe ad una valorizzazione turistica, aumentando il legame tra territorio e prodotti agroalimentari, a favore dell’economia del Paese». Ma non solo. «Attualmente», chiarisce il direttore generale di Confagricoltura Sardegna Giambattista Monne, «la raccolta del sale richiede un iter autorizzativo uguale a quello per le attività inquinanti». Un paradosso visto che, nel caso delle saline, l’attività umana ha un effetto positivo. «Ha creato un sistema naturale che, senza di essa, non esisterebbe. Senza le saline, ci sarebbero acquitrini come capita nelle ex saline di Porto Pino».

La coltivazione

Il sale, dunque, non si dovrebbe più estrarre ma sarebbe da coltivare. «In fondo, proprio in agricoltura, la raccolta è legata alla ciclicità delle stagioni. Dipende dal sole e dal vento. E questa non sembra una stagione molto buona perché stanno soffiando venti poco favorevoli». Non resta che attendere gli sviluppi. E, soprattutto, le decisioni del governo. «Il ministero per l’agricoltura è favorevole. C’è da capire se il ministero delle Finanze considera sostenibile questo progetto».

