La nuova vetrina di 18 paesi 

Percorsi turistici, poli museali, centri di assistenza e molto altro. Opere che stanno plasmando il territorio tra Guilcier e Barigadu grazie agli 11 milioni della Programmazione territoriale “Vivi BarGui”. Alcune opere nei 18 paesi sono già concluse, di altre i lavori sono in corso o si sta procedendo con le progettazioni.

Solo una si è persa per strada, il volo dell’Angelo a Boroneddu che avrebbe costituito un’attrazione unica nel suo genere, ma ci si è dovuti scontrare con le difficoltà di natura paesaggistica. Gli altri interventi potranno far da volano all’economia del territorio, guardando ai settori del turismo e dell’assistenza.

La soddisfazione

«La soddisfazione è quella di essere riusciti per la prima volta a lavorare insieme con le due Unioni – sottolinea il presidente dell’aggregazione del Guilcier, capofila dell’iniziativa, Serafino Oppo - Stiamo riuscendo a portare a compimento le opere, poi si dovrà essere capaci di utilizzarle al meglio. Per quel che riguarda le strutture del settore socio-assistenziale non sarà difficile dal momento che il bisogno esiste. Per il settore turistico occorre far promozione come alcuni stanno già facendo».

Opere finite

Ultimati il polo servizi turistici e culturali di Losa ad Abbasanta , il parco archeo-botanico a Santa Cristina a Paulilatino , il completamento del museo Sa ‘Omo e sa majarza a Bidonì , il parco del fumetto e quello della musica a Norbello , la riqualificazione della chiesa ad Ardauli , il completamento del parco dello sport.

In dirittura d’arrivo

A brevissimo prevista la chiusura dei lavori per il centro di coordinamento di Nughedu Welcome, del museo Palazzo Atzori a Paulilatino. Alle battute finali anche l’adeguamento della casa di riposo a Ghilarza , del centro anziani a Paulilatino e della comunità Casa Luna ad Abbasanta. Stesso discorso per il percorso ciclo-pedonale e di fitness a Samugheo e della messa in sicurezza delle strutture destinate all’aggregazione ad Abbasanta.

L’attesa

Tempi più lunghi per gli itinerari escursionistici che toccheranno Boroneddu , Tadasuni , Soddì , Sorradile , Aidomaggiore (dove si sta intervenendo anche sulla chiesa e l’area di santa Greca) e Sedilo , finanziati per oltre un milione e 200mila euro, per la riqualificazione del santuario di San Costantino e per il polo museale Gramsci. Gara di appalto in corso per il ponte tibetano e il parco avventura a Samugheo. Per il parco archeologico-fluviale a Fordongianus il progetto è in fase di approvazione. Lavori sospesi per una variante in corso d’opera a Neoneli per la riqualificazione del parco di S’Angelu. Acquisito invece il progetto definitivo per il centro di documentazione multimediale ad Ula Tirso . Sospesi, per indagini strutturali i lavori alla Casa del dopo di noi a Busachi e, per la risoluzione contrattuale, i lavori al campus scolastico sportivo a Ghilarza.

