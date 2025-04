La nuova truffa viaggia con i messaggini 

Il messaggio, nuova frontiera delle truffe sui telefoni cellulari, arriva da un contatto presente nella rubrica del proprio smartphone. «Per favore vota per mia cugina in questa importante competizione. Ogni voto conta moltissimo». Una foto di una giovanissima ballerina (i nomi di battesimo, nei vari messaggi, cambia) accompagna il testo. E poi ovviamente un link: il passaggio conclusivo, ritiene l’ignara vittima, per votare e regalare così la possibilità di far vincere il concorso – inesistente – a una ragazza e fare inoltre un favore a un proprio conoscente. Ma chi procede, cliccando sul link, deve poi inserire un codice (che riceve sul proprio telefonino) per completare quella che pensa sia la procedura per la votazione: invece quel codice è la chiave data in mano ai truffatori per impossessarsi del suo profilo WhatsApp.

La trappola

Le segnalazioni e denunce alla Polizia Postale, anche in città, si stanno moltiplicando. E tantissimi, per fortuna, intuiscono che possa essere un raggiro e non utilizzano il link. La tecnica è molto semplice e sfrutta il fatto che il messaggio arriva da un amico o comunque da un numero presente tra i contatti registrati nella propria rubrica. Anche la finalità è convincente: aiutare una ragazza a inseguire il suo sogno nella danza, facendole vincere un concorso con in palio un anno di lezioni gratuite. Inoltre è tutto semplice e gratuito: basta un voto. E anche cliccando, come evidenziano gli agenti della Polizia Postale, sul link si arriva a una schermata che simula effettivamente un concorso. Una volta effettuato il voto, però, per concludere l’operazione si chiede si inserire un codice che arriva via sms: in realtà questo codice è quello che serve a impossessarsi dell’account WhatsApp. A questo punto i cybercriminali potrebbero avere il pieno possesso della rubrica ma anche dei contenuti (messaggi, foto e video). La vittima a questo punto potrebbe vedersi bloccata l’app di whatsapp, oppure non accorgersi di niente: capita, come emerso dalle denunce ricevute dalla Polizia Postale, che l’account venga utilizzato su “WhatsApp web” (la versione su pc) e che i messaggi finiscano nella sezione “chat archiviate”.

Cosa fare

A questo punto, attraverso l’account violato, si possono inviare ulteriori messaggi per potersi appropriare dei profili WhatsApp di altre vittime oppure inviare richieste di soldi. Per questo dalla Polizia di Stato fanno sapere che quando si ricevono messaggi con richieste di partecipazione a delle votazioni, è sempre meglio contattare telefonicamente il mittente per chiedergli conferma. Inoltre è sempre bene verificare, nella sezione impostazioni di WhatsApp, se ci siano eventuali dispositivi sconosciuti collegati. Altro passaggio per una maggiore sicurezza è quello di attivare, sempre nella sezione impostazioni e poi cliccando su account, la “verifica in due passaggi” creando un pin da inserire ogni volta che si accede a whatsapp.

