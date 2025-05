La nuova teste: Stefania Cappa invidiava Chiara 

pavIA. «Posso riferire in tranquillità che Stefania Cappa mi confidò di non essere affezionata alla cugina Chiara Poggi. Anzi, di non avere particolare simpatia nei suoi confronti. Si avvertiva invidia o rancore nei confronti della cugina». Comincia così la dichiarazione della nuova testimone, una donna di 48 anni, che ha depositato in Procura a Pavia il racconto di alcune confidenze che le avrebbe fatto la gemella ai tempi dell'omicidio.

Chiedendo tramite un legale di essere sentita nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, la testimone ha deciso di farsi avanti adesso perché ritiene «utili» queste informazioni, dopo aver letto sui giornali che la gemella aveva detto «di aver avuto un ottimo rapporto» con la vittima: «Circostanza inveritiera», secondo lei. Stando alle dichiarazioni depositate agli inquirenti, e visionate dall'Ansa, la 48enne afferma che a Stefania Cappa «stava antipatica» la cugina. «Diceva: adesso che è morta tutti a dire che è buona, brava, bella. Non è buona e non è bella».

