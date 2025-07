«La nuova Tari? Incostituzionale» 

«L’aumento della Tari dell’anno in corso per colmare debiti pregressi e scovare affitti in nero è incostituzionale: il provvedimento va ritirato». La denuncia dei consiglieri di minoranza di Arbus si fonda sulla modifica del regolamento Tari, la tassa sui rifiuti, approvata in Consiglio comunale. Quel che non va è la tariffa per le utenze domestiche differenziata fra residenti e non residenti. Come dire: al di là del numero del nucleo familiare, se sei di Arbus paghi almeno per tre, se forestiero paghi per cinque. C’è di più: se gestisci una struttura extralberghiera paghi per sei, indipendentemente dal numero degli ospiti. Se i componenti dovessero essere in più o in meno, occorre presentare in Comune un’autocertificazione, sottoposta poi a verifiche o accertamenti.

La delibera

La minoranza non ci sta. Ieri ha inoltrato al sindaco, al segretario comunale e alla conferenza dei capigruppo, una relazione dettagliata sul quantum della tassa rifiuti per cittadini e attività ricettive, inoltre ha chiesto un Consiglio comunale aperto, entro 20 giorni. «La legge prevede che la tariffa Tari – incalza in consigliere Agostino Pilia – si basi su una parte variabile, il numero dei componenti, e una quota fissa, la superficie dell’abitazione. Limitati a situazioni particolari i casi in cui le amministrazioni possono colmare con aumenti la copertura dei debiti pregressi. In nessun caso è prevista la differenza fra attività extraalberghiere, residenti e non, pertanto la delibera è illegittima». Pilia ricorda che «l’evasione fiscale di oltre un milione e 300 mila euro non può ricadere su chi paga di tasca un servizio. Per debiti pregressi e affitti in nero si devono applicare le soluzioni previste dalla legge».

Affittacamere

A chi esercitate attività non imprenditoriali di tipo extra-alberghiere, bed and breakfast e locazioni occasionali a fini turistici, è stata attribuita la categoria domestica con sei inquilini. «La strada giusta – sbotta il capogruppo, Michele Schirru – per remare contro lo sviluppo turistico della Costa Verde. Un grave danno al nostro litorale, dove i posti letto per la maggior parte sono garantiti da queste strutture. Ci saremmo aspettati agevolazioni, mai un aggravio di costi, ingiustificabili e contro ogni logica. Un esempio: il proprietario di una casa che vive da solo e decide un affitto breve a due persone, in bolletta ne ha in carico sei. Un pasticcio che si commenta da sé». La collega, Anita Tatti, aggiunge: «Per evitare l’aumento, l’interessato deve comunicare, ogni volta, il numero di ospiti. Dati che l’amministrazione possiede già con la tassa di soggiorno. La Giunta lo sa che non può chiedere al cittadino quel che in Comune c’è già?».

Il sindaco

«Non ho nulla in contrario – dice Paolo Salis – a rivedere il regolamento. Si sappia che un nuovo Consiglio ha un costo che si sarebbe potuto evitare se da subito la minoranza avesse chiesto l’annullamento della delibera. Invece ha votato contro l’aumento Tari, mentre si è astenuta sulla modifica del regolamento. Poi chiedono il passo indietro. Vedremo. Pronto al dialogo».

