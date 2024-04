La nuova strada di Matzanni 

Sono stati terminati i lavori per la manutenzione straordinaria dell’unica strada che da Is Prunixeddas porta al sito archeologico di Matzanni. L’intervento, costato 120 mila euro, consentirà un accesso agevole al sito archeologico ai visitatori, escursionisti, cacciatori, bikers e appassionati di montagna. Un intervento atteso da anni: finalmente la Regione ha autorizzato a realizzare, nelle salite più ripide, pavimentazioni in calcestruzzo cementizio, che consentiranno un facile transito. Il percorso è stato corredato di una nuova cartellonistica stradale. «Siamo orgogliosi di aver risolto uno storico problema, la Regione finalmente ci ha dato ragione, si possono realizzare opere fondamentali e rispettare il paesaggio - dichiara il sindaco Francesco Spiga - Contiamo di completare definitivamente l’opera con un secondo intervento, che andrà a perfezionare altri parti». (a. cu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA