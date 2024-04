La nuova stagione: molte panchine sono da assegnare 

Allegri ha vinto e rinsalda la sua posizione alla Juventus scacciando le voci - solo esterne, mai dal club - di un eventuale saluto alla panchina bianconera a fine stagione. Ma in Serie A restano tanti i possibili movimenti all’orizzonte. Il Napoli, il Milan, la Fiorentina: il mercato allenatori si preannuncia interessante.

Se l’Inter, che si avvia a vincere lo scudetto, blinderà Simone Inzaghi, per i campioni d’Italia uscenti dopo una stagione all’insegna dei cambi (tre: Garcia, Mazzarri e Calzona) è tempo di rifondazione. Il presidente Aurelio de Laurentiis vuole Antonio Conte, che rilancerebbe le ambizioni degli azzurri dopo un’annata disastrosa, ma il nome più caldo è quello di Vincenzo Italiano, la cui avventura alla Fiorentina sembra al capolinea.

Sono altissime le quotazioni di Thiago Motta, il Bologna sta facendo faville ed è lanciato verso la qualificazione alla Champions League: il contratto del tecnico con il club felsineo scade l’anno prossimo e sulle tracce dell’italo brasiliano c’era già la Juve, anche se Allegri ha un altro anno di contratto e ancora può conquistare la Coppa Italia e la qualificazione alla Champions. Sull’ex centrocampista di Genoa e Inter c’è anche l’attenzione del Milan, ma Stefano Pioli (che ha il contratto in scadenza nel giugno 2025) consolidando il secondo posto in classifica sta blindando il suo futuro coi rossoneri.

Incerto quello di Raffaele Palladino al Monza, nonostante il un bel campionato, e di Daniele De Rossi alla Roma: chiamato a fare il traghettatore dopo l’esonero di Josè Mourinho, l’ex centrocampista giallorosso ha invertito la rotta della squadra e una conferma non sembra così improbabile, soprattutto se arrivasse la qualificazione in Champions. Occhi puntati anche su Alberto Gilardino: il Genoa sta disputando una buonissima stagione, è in scadenza di contratto e prima di firmare il rinnovo vuole capire quali bene i piani del club rossoblù e quali alternative ha sul tavolo.

La Lazio ha puntato su Igor Tudor dopo le dimissioni di Maurizio Sarri. Sicuro di restare Gasperini all’Atalanta. Passa dalla salvezza il destino di Claudio Ranieri (Cagliari), Davide Nicola (Empoli), Eusebio Di Francesco (Frosinone), Gabriele Cioffi (Udinese), Luca Gotti (Lecce), Marco Baroni (Verona). L’italiano Roberto De Zerbi ha un contratto con il Brighton che scadrà nel 2026 e sulle sue tracce si stanno muovendo alcuni top club, non solo di Premier League.

