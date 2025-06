La nuova sfida di Mauro Sartori: Sassari è appetibile 

Sassari . «Trent'anni fa stavo per firmare come giocatore alla Dinamo e non lo feci, fu un errore...». Sassari era però nel destino di Mauro Sartori, 55 anni, da 15 dirigente che si occupa soprattutto del mercato. Al Banco di Sardegna svolgerà come direttore sportivo gli stessi compiti che aveva a Venezia. «Sono due realtà simili, entrambe hanno vinto e dato fastidio alle due superpotenze del basket, Milano e Bologna, entrambe hanno la squadra femminile, appena si è aperta la possibilità non ho perso tempo e arrivo con grande entusiasmo». Certo, visto il budget della Reyer è azzeccato il pensiero del direttore generale Jack Devecchi: «Sartori ha voluto uscire dalla confort zone per intraprendere questa sfida». Mauro Sartori ha ribattuto: «Sassari è appetibile, ma chiaramente il basket è cambiato e il mercato è stato dopato soprattutto dalle squadre asiatiche che offrono cifre considerevoli ai giocatori».

Conferme e trattative

Per ora i giocatori confermati sono solo due: il lungo statunitense Rashawn Thomas e il centro Luca Vincini. «Un patrimonio della società che vogliano continuare a valorizzare. Su altri giocatori che vogliamo trattenere stiamo facendo valutazioni e dobbiamo essere pronti a muoverci a 360 gradi». Le idee sul tipo di giocatori ci sono, ma la Dinamo si muove in mezzo a tanta concorrenza, compresa quella delle due neopromosse Udine e soprattutto Cantù: «Non avranno magari budget come quello di Trapani ma sono di buon livello. Col tecnico Bulleri vagliamo i profili che ci servono: puntiamo ad avere una squadra che esprima energia sia in campionato sia nelle coppe europee».

A proposito, come rivelato da Devecchi, la Dinamo ha fatto domanda di ammissione alle eliminatorie della Champions. «Entro domani sapremo qualcosa, se la risposta è negativa faremo la Europe Cup».

Più avanti il mercato della Dinamo Women, che sarà guidata dal tecnico Citrini: «Paolo ha già fatto un ottimo lavoro di scouting. Pian piano daremo i nomi delle nuove giocatrici straniere e italiane».

