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12 luglio 2026 alle 01:09

La nuova sfida di Gattuso 

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Una sfida da vincere, per rilanciarsi e rilanciare una Lazio che fa i conti con la contestazione dei tifosi verso la società e un mercato che, almeno per ora, ha visto più saluti che benvenuti. Gennaro Gattuso, nel giorno dell’investitura ufficiale come nuovo tecnico biancoceleste seduto di fianco al ds Angelo Fabiani, è pronto a raccogliere quella che lui stesso definisce una «sfida. Sono orgoglioso di essere arrivato in questo club, in passato sono stato vicino più di una volta alla Lazio, sapevo le problematiche che c’erano e forse senza queste condizioni avrei detto di no. So bene che ci sarà da mettere l’elmetto e lavorare, ma il mio obiettivo è mettere in campo una squadra che sudi per la maglia e che rispetti storia e tradizione di questo club», le prime parole dell’ex ct azzurro. Non vuole alibi, a partire dall’assenza dei tifosi in forte contestazione contro il presidente Lotito e il suo operato: «Bisogna rispettarli per la lealtà e la serietà, sappiamo come è la situazione e dobbiamo farci i conti. L’assenza di Lotito è una forma di rispetto nei miei confronti, meno parla ora meglio è. La Nazionale è una ferita che ho addosso e che rimarrà fino alla fine».

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